Gadar 2 Vs OMG 2 : Pankaj Tripathi, le film d’Akshay Kumar prend de l’ampleur ; réservations à l’avance pour la pointe du samedi [Exclusive]

Gadar 2 et OMG 2 ont ramené des jours de gloire pour Bollywood. La star de Sunny Deol a gagné Rs 40 crores plus (chiffres définitifs attendus) au box-office national. D’autre part, OMG 2 était censé avoir un démarrage lent. Le film Akshay Kumar, Pankaj Tripathi a démarré très lentement au box-office. Mais les critiques des critiques du film étaient élogieuses. Et régulièrement, il a pris de l’ampleur. La poussée a également été importante. Nous avons parlé à Manoj Desai, le propriétaire de Gaiety/Galaxy et Maratha Mandir. Le vétéran a loué les deux films. C’est ce qu’il avait à dire…

Gadar 2 Vs OMG 2 : Manoj Desai donne son avis

Manoj Desai a déclaré à Bollywood Life : « J’ai vu les deux films. OMG 2 a un contenu superbe. Les émissions de l’après-midi ont été bien meilleures que celles du matin. Elles ont augmenté de 40 à 50 %, ce qui est une augmentation significative. Bien sûr , lundi est crucial. Je m’attends à ce que le film fasse encore mieux ce week-end. Il a également déclaré qu’il prévoyait une ouverture de plus de Rs 35 crores pour Gadar 2. Eh bien, il a été parfait car le film a fait plus de Rs 40 crores en Inde. Sunny Deol a un fan sans précédent en Inde. L’angle nostalgie et euphorie a brillamment fonctionné ici.

OMG 2 est sur le point de faire beaucoup mieux samedi. Le tracker de l’industrie du commerce Sacnilk Entertainment a publié quelques statistiques sur son compte Twitter officiel. Nous pouvons voir une croissance importante des chiffres pour OMG 2.

Données jusqu’à 5h du matin pour les deux jours (sans sièges en bloc) : ? Réservation à l’avance le premier jour : #Gadar2: 17.60 /722K#OMG2: 3.3 Cr / 113K Réservation à l’avance le deuxième jour#Gadar2: 16.80 /649K#OMG2: 5.25 Cr / 181K Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) 12 août 2023

Incidemment, Yami Gautam a souhaité à Sunny Deol et Gadar 2 la meilleure pose avec la photo d’une pompe à main. La scène est emblématique du film de 2001. Le battage médiatique sur le terrain pour le film était évident à partir des promotions. Des foules immenses se sont présentées partout où Sunny Deol et Ameesha Patel ont atterri pour des promotions. Il y avait une énorme excitation même à la frontière de Wagah. Utkarsh Sharma joue le rôle de Jeet adulte dans le film. L’intrigue se déroule en 1971.