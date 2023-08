Gadar 2 vs OMG 2 Box Office Collection Day 1 : le film de Sunny Deol rugit plus fort, bat le film d’Akshay Kumar

Gadar 2 vs OMG 2 Box Office Collection Day 1 : Dans un affrontement au box-office qui a retenu l’attention de la nation, « Gadar 2 » est sorti vainqueur lors de sa première journée, rugissant plus fort que son rival, « OMG 2 », mettant en vedette Akshay Kumar. La suite très attendue du film emblématique a réaffirmé le pouvoir durable de Sunny Deol au box-office. Sunny Deol, connu pour ses performances percutantes et sa présence intense à l’écran, a apporté son A-game à « Gadar 2 », et le public a répondu avec un enthousiasme inébranlable. Le scénario captivant du film, combiné au jeu émotif de Sunny Deol, a fortement résonné auprès des téléspectateurs de tous les groupes démographiques. D’un autre côté, « OMG 2 », s’appuyant sur la réputation d’Akshay Kumar en tant qu’acteur polyvalent, a présenté un récit convaincant qui a abordé des thèmes qui suscitent la réflexion. Cependant, malgré le pouvoir de star d’Akshay Kumar, le film s’est retrouvé dans l’ombre de « Gadar 2 » lors de la journée d’ouverture très importante.

Au fur et à mesure que les chiffres du box-office arrivaient, il est devenu évident que « Gadar 2 » avait non seulement retrouvé la magie de son prédécesseur, mais avait également dépassé les attentes, assurant une avance substantielle sur « OMG 2 ». L’approbation retentissante du public et la participation écrasante se sont traduites par un succès au box-office pour le film de Sunny Deol, qui a laissé un impact durable avec sa résonance émotionnelle et son drame à indice d’octane élevé.