Gadar 2 : Utkarsh Sharma et Simrat Kaur révèlent si leur chimie sera aussi bonne que Tara-Sakina [Exclusive]

Sunny Deol et Ameesha Patel reviendront en tant que Tara Singh-Sakeena avec Gadar 2. Le film a été le plus parlé en ce moment. Les fans sont super excités de revoir le film emblématique. Le film a déjà fait sensation avec les chiffres incroyables des réservations à l’avance. Utkarsh Sharma qui a joué Charanjeet dans Gadar: Ek Prem Katha reprendra également son rôle dans Gadar 2.

Il serait jumelé avec le débutant Simrat Kaur. On verra Simrat jouer le rôle de Muskan dans le film. On dit qu’Utkarsh et Simrat ont été jumelés l’un en face de l’autre dans le film et nous verrons l’histoire d’amour de Charanjeet-Muskan.

Cependant, rien n’a encore été confirmé. Utkarsh et Simrat ont parlé à BollywoodLife de la comparaison de leur jodi avec le jodi emblématique de Tara Singh et Sakeena.

Simrat et Utkarsh comparés au jodi de Tara-Sakeena

Simrat a déclaré: « Je ne pense pas que nous devions faire correspondre kyunki vo déjà ek iconique cheez hai aur logo pasand hai. Roméo Juliette déjà ho chuka hai. Vous ne pouvez plus être Roméo et Juliette. Donc, nous voudrions seulement être le nouveau Jeete et Muskan. Toh vo comparaison nahi hai.

Utkarsh a partagé : « Tara aur Sakeena ki kahani logo ne itni dafa dekhi hai. Aaj bhi jab log Sunny sir aur Ameesha mam ko dekh rahe hai Gadar 2 ke poster par, trailer mein, toh log usse daur se connect kar rahe hai. Unke liye vo bahut jivit kirdar hai. Vo iconique hai toh usko aap ched nahi sakte. Apko agar kuch karna hai toh khud ka icône créer karna padega. De plus, cette histoire concerne Tara Singh et sa famille. Il s’agit de ce qu’une personne peut faire pour sa famille. »

Regardez la vidéo de Simrat et Utkarsh ci-dessous :

Gadar 2 met également en vedette Gaurav Chopra, Manish Wadhwa, Luv Sinha, Akash Dhar et d’autres dans le film. Le film se heurtera à OMG 2 d’Akshay Kumar et Pankaj Tripathi au box-office.