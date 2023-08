Gadar 2 Twitter Review: Le public réagit au film de Sunny Deol et Ameesha Patel

Gadar 2 Twitter Review: Le film, mettant en vedette Sunny Deol et Ameesha Patel, est l’une des suites les plus attendues de Bollywood pour 2023. Le charme et le talent de Tara Singh, alias Sunny Deol, ont repris les salles le 11 août et nous ont ramenés à l’année 2001. Cela a conduit à des notes positives au box-office. La bande-annonce du film a attisé notre enthousiasme et a indiqué qu’elle rapporterait d’énormes recettes au box-office. Sunny Deol et Ameesha Patel ont repris leurs rôles de Tara Singh et Sakina dans « Gadar 2 ». Après 22 ans de coexistence pacifique avec leur fils en Inde, Tara Singh retourne au Pakistan pour récupérer son fils kidnappé Jeete. On dit que le film présente des moments puissants de drame, d’action et de passion. Le film est sorti et le film suscite des réactions mitigées sur Twitter. Sachons quelles réactions le film a reçues. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.