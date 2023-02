Gadar 2 sur Bigg Boss 16: Sunny Deol et Ameesha Patel dévoileront un aperçu du film dans l’émission Salman Khan Grand Finale

Bigg Boss 16 se dirige vers la grande finale le week-end prochain. Salman Khan reviendra dans l’émission pour l’animer une dernière fois pour la saison. Il semble que Sunny Deol et Ameesha Patel seront là pour les promotions de Gadar 2. Cela a été rapporté par Pinkvilla. Le film sortira le jour de l’indépendance 2023. Les créateurs de Gadar 2 veulent prendre la plate-forme de Bigg Boss 16 pour promouvoir le film. Cela a été rapporté par Pinkvilla. Sunny Deol fera son retour en tant qu’emblématique Tara Singh. Un extrait d’une scène de combat du film est déjà devenu viral. Gadar 2 est fabriqué avec un budget de Rs 100 crores plus et est une sorte de véhicule de retour pour Sunny Deol.

Une source a déclaré au portail que la timide Sunny Deol n’aime pas toujours les promotions de téléréalité. Cependant, il a un niveau de confort avec Salman Khan. Il est ravi de le rencontrer et de tirer ensemble. Les deux ont déjà discuté de choses dont on peut parler dans la grande finale. Dharmendra était là sur Bigg Boss 16 pour les célébrations de Noël et du Nouvel An 2023. Il semble que les réalisateurs prévoient une longue campagne promotionnelle pour Gadar 2. Ils sont très confiants dans le film. Anil Sharma est le réalisateur du film.

Gadar 2 est présenté comme un grand film pour Bollywood. L’ancien est l’un des plus gros blockbusters du cinéma hindi. Dans ce film, Sunny Deol a joué Tara Singh qui est tombée amoureuse de Sakina (Ameesha Patel). La chanson Udd Ja Kale Kawa a été un énorme succès. Les fans raffolent du film.