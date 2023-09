Gadar 2 : Sunny Doel et Ameesha Patel célèbrent avec le casting alors que le film dépasse les 500 crores au box-office [Watch Video]

« Gadar 2 » a pris d’assaut le box-office, dépassant l’incroyable cap des 500 crores de roupies de gains ! Le succès du film a déclenché une vague de célébration parmi les acteurs talentueux, notamment le duo dynamique composé de Sunny Doel et Ameesha Patel. Avec le reste du casting, ils se sont réunis pour se réjouir de leur triomphe lors d’une fête glamour remplie de joie, de rires et de souvenirs inoubliables. La fête était un spectacle à voir, avec les stars présentant leurs déclarations de style audacieuses et vibrantes, correspondant parfaitement à l’esprit énergique du film. Alors que les fans attendent avec impatience la sortie du film, cette réalisation marquante ne fait qu’ajouter à l’anticipation et à l’excitation. La vidéo capturant la célébration est un incontournable pour tous les fans, donnant un aperçu de l’atmosphère électrisante et de la camaraderie partagée par les acteurs. La suite de Gadar : Ek Prem Katha tourne autour de la vie de Tara Singh et de son épouse bien-aimée Sakina, 17 ans après la fin de l’histoire de son premier opus. Utkarsh Sharma est revenu pour jouer le fils désormais adulte du couple, Jeete, tandis que Simrat Kaur apparaît comme sa bien-aimée Muskaan. Regardez la vidéo pour en savoir plus.