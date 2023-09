Gadar 2 : Sunny Deol sera-t-il payé dix fois plus pour Gadar 3 ?

Déol ensoleillé a pris d’assaut le box-office avec son Gadar 2. Même si la suite est sortie vingt ans après la sortie de Gadar : Ek Prem Katha, le film a réussi à battre de nombreux records au box-office. Le nouveau film réalisé par Anil Sharma s’est avéré être le deuxième film le plus rentable de l’année 2023. Il ne lui reste plus que quelques crores à battre. Shah Rukh Khanc’est Pathaan enregistrer. Étant donné que Gadar 2 est devenu un tel succès que les discussions sur le troisième opus font déjà la une des journaux. Au milieu de cela, il y a eu des rapports selon lesquels Sunny Deol aurait augmenté sa rémunération.

Sunny Deol sera payé énormément pour Gadar 2?

Aujourd’hui, un nouveau rapport suggère que les créateurs de Gadar 2 avons décidé de payer Sunny Deol dix fois plus pour Gadar 3. Oui! Un rapport dans IWMBuzz a une source indiquant que Sunny Deol s’est révélé être le roi du box-office et que Zee Studios a donc décidé de le payer beaucoup plus pour Gadar 3. Apparemment, Sunny Deol aurait été payé Rs 6 crore pour Gadar 2 et il sera payé Rs 60 crore pour Gadar 3. La source aurait déclaré : « Pour Gadar 2, Sunny a reçu un maigre 6 crores. Il sera payé près de 60 crores pour Gadar 3. Il a prouvé son succès au box-office avec Gadar 2« .

Sunny Deol sur les rumeurs de hausse des frais

Plus tôt, Sunny Deol a également parlé de rapports autour de lui augmentant ses honoraires. Gadar 2 succès. Il a été rapporté que Sunny Deol avait augmenté ses honoraires à Rs 50 crore. Lorsqu’il est apparu sur Aap Ki Aadalat, Sunny Deol a parlé de la même chose et a déclaré qu’un producteur ne lui paierait une telle somme que s’il savait que le film rapporterait énormément d’argent. Il a ajouté qu’il ne rejetterait pas un film uniquement parce qu’il ne reçoit pas un certain montant.

Regardez la vidéo de Gadar 2 fête du succès

Gadar 2 Version OTT

Parler de Gadar 2, le film qui mettait également en vedette Ameesha Patel, Utkarsh Sharma et bien d'autres a rapporté plus de Rs 500 crore au box-office national. Le film est toujours à l'affiche dans quelques salles malgré la prise de relais de Jawan de Shah Rukh Khan. Désormais, le film est également prêt pour sa sortie OTT. On rapporte que Gadar 2 sortira sur Zee5 le 6 octobre 2023.