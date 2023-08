Gadar 2: Sunny Deol semble agacé par un fan qui a du mal à prendre un selfie, la vidéo devient virale [WATCH]

Gadar 2 publié aujourd’hui et les médias sociaux regorgent de critiques. Les téléspectateurs n’ont que de bonnes choses à dire sur Déol ensoleillé et Ameesha Patel vedette. C’est après 23 ans de Gadar: Ek Prem Katha, que les créateurs ont imaginé une suite. Mais l’engouement pour Tara Singh et Sakina n’a pas changé du tout. Les fans aiment et apprécient toujours les personnages autant qu’il y a deux décennies. Sunny Deol et Ameesha Patel sont assez occupées à promouvoir le film, espérant d’une ville à l’autre. Au milieu de cela, une vidéo de Sunny Deol a été diffusée sur Internet dans laquelle il semble un peu ennuyé par un fan.

Sunny Deol s’impatiente devant un fan

La vidéo a un fan essayant d’obtenir un selfie avec Sunny Deol. L’acteur de Gadar 2 oblige et s’arrête pour décrocher. Cependant, le fan est distrait et a du mal à prendre une photo. Cela semble avoir agacé Sunny Deol. Postez la photo, l’acteur s’en va avec un regard agacé et en colère sur son visage.

Découvrez la vidéo de Sunny Deol ci-dessous :

En parlant de Gadar 2, le film met également en vedette Utkarsh Sharma et Simrat Kaur dans des rôles principaux en dehors de Sunny Deol et Ameesha Patel. L’histoire du film est que Tara Singh traverse la frontière et se rend au Pakistan pour ramener son fils Jeete. L’histoire prend son envol là où elle est partie à Gadar : Ek Prem Katha et de nombreux rebondissements attendent le public. Il est plein de dialogues lourds et regorge de séquences d’action. Tara Singh est une force que personne ne peut arrêter, et la même chose se produit dans Gadar 2. Seulement cette fois, c’est son amour pour son fils qui le transforme en une féroce Tara Singh qui fait des ravages au Pakistan.

Le film est à la mode sur Twitter alors que les fans donnent leurs critiques. Beaucoup affirment qu’il a écrit blockbyster partout. Compte tenu du buzz, on s’attend à ce que Gadar 2 batte de nombreux records au box-office malgré son affrontement avec le film OMG 2 d’Akshay Kumar et Pankaj Tripathi. BollywoodLife a attribué quatre étoiles à Gadar 2.