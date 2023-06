Gadar 2: Sunny Deol révèle les défis rencontrés lors de la sortie de Gadar en 2001

Gadar : Ek Prem Katha est sorti en salles le 9 juin. La vedette de Sunny Deol n’est pas seulement l’un des plus grands films du cinéma indien, mais une émotion. Même après 22 ans, les gens ont versé de l’amour sur le classique culte. Le film a suscité des éloges et une appréciation immenses de la part du public lors de sa sortie en salles. Gadar est un drame d’acteur d’époque qui tourne autour de l’histoire d’amour d’une fille pakistanaise et d’un Indien punjabi. Sunny Deol, qui a fait la une du film alors que Tara Singh s’est ouverte sur les problèmes rencontrés par l’équipe lors de la sortie du film en 2001.

Sunny Deol a rencontré des fans lors de la projection de Gadar : Ek Prem Katha lors de sa sortie en salles. Interagissant avec eux, il a révélé les difficultés rencontrées lors de la sortie du film en salles. Cependant, après la sortie, il a créé une frénésie parmi le public. Les téléspectateurs ont adoré en faire un blockbuster. L’acteur a déclaré que lorsque Gadar: Ek Prem Katha est sorti en salles, ils n’avaient aucune idée que cela deviendrait un super hit. « Jab Gadar Ek Prem Katha lagi, onglet humein nahin pata tha ki yeh film gadar machayegi. »

Avant le 15 juin 2001, les fabricants ont dû faire face à de nombreux défis, mais ils ont pris le risque. Ils ne savaient pas que le film allait devenir un succès. Sunny Deol a révélé que les gens demandaient un doublage en hindi car il s’agit d’un film punjabi. « Yeh Punjabi film hai. Isse Hindi mein dub karo. » Certains distributeurs ont refusé d’acheter le film. Cependant, le public a tellement aimé le film et les résultats ont fait taire tout le monde. L’acteur a en outre ajouté que le public leur avait donné le courage de faire la partie 2.

Gadar est une histoire d’amour sur fond de partition indo-pakistanaise. Le deuxième opus Gadar 2 poursuivra l’histoire avec un bond de 22 ans. Sunny Deol, Ameesha Patel et le jeune Utkarsh Sharma reprendront leur rôle dans Gadar : The Katha Continues. Le film est réalisé par Anil Sharma et produit par Zee Studios. Le film le plus attendu devrait sortir en salles le jour de l’indépendance le 11 août 2023.