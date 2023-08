Gadar 2: Sunny Deol pousse un soupir de soulagement alors que la banque retire l’avis d’enchères immobilières [Watch Video]

La banque retire l’avis d’enchères immobilières, donnant à Sunny Deol une raison de célébrer et de respirer facilement ! La banque a décidé de ne pas mettre aux enchères le bungalow de Sunny Deol, faisant soupirer de soulagement l’acteur. C’est définitivement une bonne nouvelle pour Sunny et ses fans. Sunny Deol et Ameesha Patel sont revenus en tant que Tara Singh et Sakina avec Gadar 2. Utkarsh Sharma a également repris son rôle de Charanjeet dans le film. Gadar 2 a de nouveau créé de la magie sur les grands écrans. Le film a collecté plus de Rs 370 crores au box-office. Les critiques du public et des critiques ont également été assez étonnantes. En parlant de Gadar 2, il met également en vedette Simrat Kaur, Manish Wadhwa, Gaurav Chopra, Akash Ghar, Luv Sinha et d’autres. Le film est réalisé par Anil Sharma.