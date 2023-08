Gadar 2 : Sunny Deol parle de népotisme ; dit « il est propagé par ces gens qui sont frustrés »

Qui n’a pas entendu parler Gadar 2? Déol ensoleillé et Ameesha PatelLe film de est parmi ceux dont on parle le plus. Il y a une grande effervescence autour du film. C’est après des années que les fans pourront voir leurs préférées Tara Singh et Sakina sur grand écran. Les stars sont sur leurs gardes pour promouvoir le film. Sunny Deol et Ameesha Patel voyagent à travers le pays pour créer le buzz pour Gadar 2. En ce qui concerne Bollywood, la discussion autour du népotisme est très intense. Sunny Deol dans sa dernière interview a parlé de la même chose. Sunny Deol est le fils de la star légendaire Dharmendra et dans l’interview, il a déclaré qu’il n’aurait pas été acteur sans son père.

Sunny Deol partage son grain de sel sur le népotisme

Lorsqu’on lui a demandé où il aurait eu Dharmendra ji n’aurait pas été acteur. À cela, Sunny Deol a dit qu’il serait peut-être là où son père serait. De plus, il a parlé de népotisme. Il a dit qu’est-ce qui ne va pas avec un père qui fait quelque chose pour sa progéniture ? Sunny Deol a également déclaré que la haine et le népotisme sont propagés par des personnes frustrées. L’acteur de Gadar aurait déclaré : « Il faut comprendre que dans une famille, l’enfant suit et imite ce que fait son père. La haine et le népotisme sont propagés par ces gens qui sont frustrés. Qu’est-ce qui ne va pas si un père veut faire quelque chose pour son fils ou sa fille ? Si ce n’est pas sa famille, alors pour qui travaille le père ? »

Sunny Deol sur le succès

Sunny Deol a également parlé de succès. Il a dit que le succès dépend de l’individu et que chacun a des parcours différents. Il a déclaré: « Le succès dépendra finalement de la personne. Mon père n’a pas pu entrer en moi pour faire de moi un acteur. Je ne peux pas entrer en mes fils pour en faire un acteur. Papa est une si grande icône et j’ai fait mon identité et Je suis ici. Je ne suis pas comme mon père, mais nous sommes très similaires. Bien sûr, il y a eu des difficultés, mais je ne les ai jamais considérées comme des difficultés. »

Gadar 2 sortira le 11 août. Le film va entrer en conflit avec le film OMG 2 d’Akshay Kumar.