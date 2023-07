Gadar 2 : Sunny Deol, les fans d’Ameesha Patel contrariés par le casting de Simratt Kaur Randhawa ; partager des clips torrides de son projet passé

Les fans de Gadar 2 attendent avec impatience le projet. Sunny Deol, Ameesha Patel et Anil Sharma sont de retour avec la suite du film. Les deux nouveaux noms sont Utkarsh Sharma et Simratt Kaur Randhawa. Utkarsh est le fils d’Anil Sharma tandis que Simratt a travaillé dans l’industrie punjabi et telugu. Les fans originaux de Gadar 2 se sont plaints de ne pas avoir beaucoup vu Ameesha Patel dans la bande-annonce. Maintenant, il y a un nouveau problème sur les réseaux sociaux. Ils partagent de vieux clips des projets de Simratt où on la voit faire des scènes intimes. Ce n’est pas un problème, mais le fait que Gadar soit considéré comme un film nationaliste émotionnel a bouleversé le casting.

Simratt Kaur Randhawa faisait partie du film Telugu Dirty Hari. Il y avait des scènes intimes. Le film est sorti sur OTT. Shravan Reddy était le héros. Jetez un oeil à certains des tweets…

@ameesha_patel @iamsunnydeol @nanagpatekar aap bhi jan lo ki Gadar2 mein Simrat kaur jaise star du porno ki entrée kaisi hui aur kyo hui, #simratkaur #DirtyHari film telegu adulte, baki sari chije youtube par hai salut pic.twitter.com/zdFMdOKrVY Rajinder S Sandhu (@RajinderSSandhu) 9 juillet 2023

J’ai vu ce clip aujourd’hui sur Youtube et je suis choqué de savoir que c’est une nouvelle héroïne dans #Gadar2 contraire @iutkarsharma ? Est ce que c’est vraiment #SimratKaur ? J’ai été un grand fan de Gadar et j’espère que les créateurs n’ont pas ruiné l’héritage ? Maman @ameesha_patel Monsieur @iamsunnydeol Est-ce vrai?? #SunnyDeol pic.twitter.com/axehd8KYAh #Gadar2 Sakina (@LuvAmeesha) 6 juillet 2023

Ameesha mam rôle dans Prem Katha >>> , ce film sera toujours proche de mon cœur ?????? ???? (@ screwgauge77) 8 juillet 2023

L’actrice principale Ameesha Patel qui a été taguée dans certains des tweets a choisi de ne pas répondre sur le même. Gadar 2 parle de Tara Singh qui doit se rendre au Pakistan pendant la guerre de 1971 pour ramener son fils. La nouvelle version de la chanson classique Udd Jaa Kaale Kaavan a reçu une excellente réponse.