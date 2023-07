Gadar 2 : Sunny Deol, le film d’Ameesha Patel aura non pas un mais deux antagonistes ; détails à l’intérieur

Gadar: The Katha Continues ou Gadar 2, avec Sunny Deol et Ameesha Patel, est prêt à sortir en salles le 11 août. La bande-annonce très attendue du film promet une action à indice d’octane élevé. De plus, cette fois, l’histoire se concentrera sur l’équation père-fils, entre Tara Singh de Sunny Deol et Charanjeet de l’acteur Utkarsh Sharma. Plus tôt, il a été rapporté que Manish Wadhwa, qui a interprété le rôle de Genetal Qadir dans Pathaan de Shah Rukh Khan, sera le principal antagoniste de Gadar 2. Dans ce qui vient comme un ajout intéressant, il est maintenant dévoilé que Gadar 2 aura un autre méchant . Et il est Rohit Choudhary.

Rohit Choudhary jouera le méchant dans Gadar 2

Selon un rapport d’IMDb, Rohit Choudhary se glissera dans la peau d’un officier impitoyable de l’armée pakistanaise, appelé Major Malik. Son personnage sera quelqu’un qui ne montrera aucune pitié, essentiellement un homme au cœur de pierre. Dans Gadar 2, il sera considéré comme le bras droit de Manish Wadhwa. Manish Wadhwa jouera le rôle d’un redoutable général de l’armée pakistanaise. Unissant leurs forces, le duo devrait constituer des obstacles majeurs dans le voyage de Tara Singh (Sunny Deol) pour sauver son fils Charanjeet alias Jeete (Utkarsh Sharma).

Rohit Choudhary sur le gain de temps d’écran supplémentaire dans Gadar 2

Parlant de la façon dont Rohit Choudhary a décroché un rôle important dans Gadar 2, l’acteur a crédité Anil Sharma. Rohit a révélé qu’au départ, il avait joué dans à peine une à deux scènes de Gadar 2, mais Anil Sharma, après avoir reconnu son travail acharné et son talent, a décidé de prolonger le temps d’écran de l’acteur dans le film. « Ce fut vraiment un moment touchant que je chérirai pour toujours », a déclaré Rohit, cité par India TV.

Rohit Choudhary sur les préparatifs de Gadar 2

Rohit Choudhary a en outre raconté qu’Anil Sharma l’avait exhorté à prendre du poids pour Gadar 2, a rapporté India TV. Bien que l’acteur ait affirmé qu’il était un maniaque du fitness, ayant des abdominaux en six packs, Gadar 2 lui a fait subir une transformation physique. « Comme l’histoire se déroule avant 1971, Anil ji (Sharma) m’a demandé d’avoir l’air plus corpulent. J’ai pris 3 à 4 kilos de poids », a-t-il déclaré. Rohit a ajouté qu’il faisait pousser sa barbe pendant 2 ans, uniquement pour les besoins de Gadar 2. Et maintenant, il prévoit de ne pas la couper avant la sortie du film.

À propos de Gadar 2

Il n’y a pas si longtemps, dans une interview, Anil Sharma a révélé qu’il s’était inspiré de Ramayan et du Mahabharat pour faire Gadar et Gadar 2. Gadar 2 sera présenté en première à la même date que Oh My God 2 d’Akshay Kumar et Pankaj Tripathi.