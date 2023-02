Gadar 2: Sunny Deol, la star d’Ameesha Patel présentera une version reprise d’Udja Kale Kawa [Exclusive]

Gadar 2, la suite de Déol ensoleillé et Ameesha Patel vedette Gadar Ek Prem Katha (2001) est sur le point de sortir en salles le 11 août 2023. Le premier regard du film avec Tara et Sakina semblant ne pas avoir vieilli du tout, a été révélé récemment et cela rend définitivement le public désespéré de voir ce qui est en magasin . Et maintenant, BollywoodLife vous propose une mise à jour exclusive qui rendra sûrement votre attente pour regarder Gadar 2 encore plus difficile.

Outre la belle histoire d’amour, les lignes de frappe et l’action de Sunny Deol et Ameesha Patel, une autre chose qui s’est démarquée dans le réalisateur d’Anil Sharma, ce sont les chansons. Toutes les chansons étaient situationnelles et complétaient le scénario. Et les créateurs de Gadar 2 ont assuré une fois de plus que les chansons du film deviennent une rage comme le cas avec Gadar Ek Prem Katha.

Découvrez l’affiche du mouvement Gadar 2 ci-dessous:

Ce qui est plus excitant, c’est que l’une des chansons de Gadar, Udja Kale Kawa, qui était devenue une telle rage, est également prête à être de retour dans Gadar 2. Une source au courant des détails nous a dit : “Udja Kale Kawa a été comme l’hymne de Gadar, c’était un hommage à l’histoire d’amour de Tara et Sakina et à la vie qu’elles ont décidé de construire l’une avec l’autre. Gadar 2 sera incomplet sans lui. ”

L’interprétation émouvante a été chantée par Preeti Uttam, Udit Narayan et Nihar S avec une musique d’Uttam Singh et des paroles d’Anand Bakshi. La source nous dit en outre : “La chanson arrivera dans le film à un moment crucial et même si ce sera un coup de nostalgie, elle fera également avancer l’histoire dans une direction inattendue.”

Eh bien, nous sommes sûrs que Tara et Sakina se feront à nouveau une place dans nos cœurs avec leur dernière sortie. Gadar 2 met également en vedette Utkarsh Singh, l’enfant acteur de la préquelle, qui est maintenant devenu un beau jeune homme.