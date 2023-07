Gadar 2: Sunny Deol est resté impressionné en tant que Kili Paul, Neema Paul a recréé le sien et le principal Nikla Gaddi Leke d’Ameesha Patel

C’est exactement un mois d’attente, avant que Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel ne sorte en salles le 11 août. Gadar 2 est la suite du blockbuster Gadar de 2001. En fait, pour conserver la saveur de la magie de Gadar, le morceau très apprécié du film Udd Jaa Kaale Kaava a été recréé pour Gadar 2. Une autre chanson qui doit être redémarrée est Main Nikla Gaddi Leke. Suite à la popularité de ces deux chansons, sensations sur les réseaux sociaux, Kili Paul et sa soeur Neema Paul ont produit une reprise de Main Nikla Gaddi Leke, qui a été re-partagée par un Sunny Deol impressionné.

Kili Paul sur son amour pour Bollywood

Kili et Neema Paul sont des personnalités éminentes sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus célèbres en produisant des vidéos, en synchronisant les lèvres et en interprétant diverses chansons de Bollywood. Cette fois, le duo frère-sœur a recréé le ver d’oreille emblématique Main Nikla Gaddi Leke de Sunny Deol. En déposant la vidéo sur Instagram, Kili Paul a écrit une note semi-longue, exprimant son amour pour les films de Bollywood et son rêve de devenir acteur, inspiré par des stars de B-town comme Sunny Deol. Plus tard, Sunny Deol a repartagé la vidéo, moins une légende.

Kili Paul et Neema Paul se produisent devant Main Nikla Gaddi Leke

L’amour de Kili Paul pour l’industrie cinématographique hindi était évident dans la façon dont il étendit les bras au début de la vidéo, d’une manière typique inspirée de Shah Rukh Khan. Kili et Neema Paul étaient vêtus de tenues traditionnelles pour le spectacle. Tous deux ont dansé sur les rythmes de Main Nikla Gaddi Leke, dansant de tout leur cœur. Les expressions de Kili, comme toujours, étaient pertinentes. La paire a également recréé la signature, le pas de crochet punjabi de la chanson, avec une perfection absolue.

Les fans réagissent à la performance de Nikla Gaddi Leke de Kili Paul

Les fans ont été terrassés après avoir regardé la performance de Kili et Neema Paul, laissant tomber plusieurs applaudissements dans la section des commentaires. Dans la vidéo originale, un utilisateur a noté, « Craze of Gadar 2 est partout. » Un autre a plaisanté, « Wah wah bahut khubsurat (Wow, très beau). » « Kis kis ko Gadar 2 ka intezaar hai ? (Qui attend Gadar 2 ?) a interrogé un troisième individu excité. D’autres se sont mis de tout cœur dans les commentaires.

À propos de Gadar 2

Gadar 2 est réalisé par Anil Sharma. Outre Sunny Deol dans le rôle de Tara Singh et Ameesha Patel dans le rôle de Sakeena, le film met également en vedette Utkarsh Sharma dans le rôle de Jeete, leur fils à l’écran, et Manish Wadhwa dans le rôle de l’antagoniste. Gadar 2 croisera le fer avec OMG 2 d’Akshay Kumar et Pankaj Tripathi, qui sortira à la même date.