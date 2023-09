Gadar 2 : Sunny Deol est franc en citant Rs 50 crore par film après le succès de l’acteur Anil Sharma ; dit : « Paise kya lene hai… »

Gadar 2 a été un ouragan au box-office indien. Le film a rapporté plus de Rs 500 crores et a été rétabli Déol ensoleillé en tant que grande star de Bollywood. L’acteur de Ghayal a des fans à travers les générations et il peut créer de la magie lorsqu’il est accompagné du bon scénario. Gadar 2 a ramené le duo emblématique de Tara Singh et Sakina joué par Sunny Deol et Ameesha Patel. Anil Sharma a de nouveau pris le fauteuil de réalisateur pour la suite qui se déroule en 1971, lorsque le Pakistan était en guerre avec l’Inde. Des rumeurs ont rapidement commencé à circuler selon lesquelles Sunny Deol aurait désormais augmenté ses honoraires à Rs 50 crores. Cela a été un choc pour beaucoup. Nous savons que le budget du film était de Rs 120 crores et Anil Sharma a déclaré qu’ils avaient réduit ses cachets pour le film.

Sunny Deol, star de Gadar 2, réagit aux informations faisant état d’une augmentation des frais

Des rapports ont indiqué que Sunny Deol facturait désormais Rs 50 crores comme cachet pour ses films. Il a rejeté ces informations et déclaré qu’il ne souhaitait pas être un fardeau pour ses producteurs. Sunny Deol est venu sur Aap Ki Adalat en tant qu’invité. Il a déclaré à Rajat Sharma que l’argent n’était pas sa principale motivation pour acheter des films. Sunny Deol a déclaré que le producteur décide des honoraires après avoir évalué combien il peut récupérer d’un film. Il a déclaré que tout acteur facturerait en conséquence, sachant combien il peut aider à récupérer l’investissement. Lorsque Sharma lui a demandé si un film gagnant Rs 500 crores justifiait que la star gagne Rs 50 crore, il a eu une réponse sage. Il a dit que si un producteur sent qu’il peut lui payer une bombe, il est d’accord. Sunny Deol a également précisé qu’il ne dirait pas non aux projets s’il ne recevait pas un montant spécifié. Il aurait déclaré : « Ce n’est pas comme ça que je travaille. J’aime être dans une position où je ne deviens pas un fardeau pour un projet. »

Gadar 2 a connu un succès magique au box-office

Gadar 2 a gagné plus de Rs 500 crores au box-office. Anil Sharma a confirmé que tout le monde a tiré profit du film. Le film a obtenu une ouverture de plus de Rs 40 crores en Inde. Le jour de l’Indépendance 2023, il rapportait plus de Rs 50 crores. Le nombre maximum provenait de salles de cinéma à écran unique en Inde. Sunny Deol a déclaré qu’il était prêt à faire Gadar 3 au fur et à mesure que les réalisateurs décideraient du film.

Il devrait faire Border 2 et Maa Tujhe Salam 2 dans l’année à venir. Le producteur de Maa Tujhe Salam a confirmé la même chose.