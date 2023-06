Gadar 2 stars Ameesha Patel et Sunny Deol sont adorables ensemble, les fans disent « meilleur jodi »

Mardi, Ameesha Patel et Sunny Deol ont été aperçus ensemble lors de la promotion de Gadar 2. L’actrice a été vue dans un sari pêche tandis que Sunny enfilait un pyjama kurta. Ils ont été vus adorables ensemble en posant pour les papas.

Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende : « Super hit jodi de tous les temps !! Sunny Deol et Ameesha Patel ont en effet eu un grand impact avec leur incroyable chimie et leur lien ! Les internautes ont réagi au clip, l’un d’entre eux a écrit: « C’est si beau Ameesha. » Le deuxième a dit: « Ameesha a l’air bien en sari. » Le troisième a dit: « Elle a l’air bien et jeune. » Le quatrième a dit : « Humre pados ki shdi m aajye ese hhaaye hhyye y kya phehn aai ghehne bhi nhi.

Gadar 2 continuera l’histoire de Tara Singh et de sa famille, sa femme Sakeena (Ameesha Patel) et Jeete (Utkarsh Sharma). La dernière fois, Tara a traversé la frontière pour ramener sa femme. Cette fois, il se battra pour sauvegarder sa famille. Gadar 2 est réalisé par Anil Sharma. Le film devrait sortir au premier semestre 2023. L’année dernière, Sunny a impressionné les masses et les critiques avec son rôle de policier dans le thriller physiologique Chup de R Balki.

Dirigé par Anil Sharma, Gadar-Ek Prem Katha met en vedette Sunny Deol et Ameesha Patel avec Amrish Puri, Om Puri et Lillete Dubey dans des rôles clés. Se déroulant pendant la guerre indo-pakistanaise de 1947, l’histoire du film tourne autour d’Ameesha Patel dans le rôle de Sakeena, une jeune musulmane qui trouve refuge dans la maison de Deol pendant les émeutes et tombe ensuite amoureuse de lui.

Le film a collecté Rs 132 crore dans le monde entier et a tellement marqué le public qu’après 22 ans, la suite du film est sur le point de sortir. La suite conserve Sunny Deol dans le rôle de Tara Singh et Ameesha Patel dans le rôle de Sakina et Utkarsh Sharma jouera également un rôle important dans le film. Le film devrait sortir en salles le 11 août.

