Gadar 2 : Rajveer, le fils de Sunny Deol, attribue le succès du film de son père à ce membre de la famille

Déol ensoleillé a été témoin d’un énorme succès après une longue attente de 22 ans et a seulement prouvé que votre travail acharné vous a conduit à destination. Gadar 2 crée l’histoire chaque jour et est devenu le poème le plus rentable en hindi de tous, à l’exception de Shah Rukh Khanc’est Jawan. Le succès a apporté un immense bonheur à la famille Deol, et c’est BollywoodLife qui nous avait dit en exclusivité que Déol ensoleillé a donné tout le succès à sa belle-fille, Drisha Acharya ; elle a acheté la bonne fortune pour eux tous. Une source proche de Sunny a révélé en exclusivité à BollywoodLife : » Sunny rayonnait de joie après le succès de Gadar 2 et a dit que tout était possible grâce à son ‘ghar ki laxmi’, Drisha Acharya ».

Et maintenant Rajveer Deolle fils cadet de Sunny Deol, a révélé dans son interview que depuis son frère Karan Déol Je me suis marié, tout va bien. « Mon frère s’est marié et ma belle-sœur nous a apporté tellement de chance. Nous tous à la maison le croyons sincèrement. »

Parlant de son père Sunny Deol témoin du succès de Gadar 2Rajveer dans l’une de ses interviews avait déclaré : « Depuis 22 ans, je le vois [father] lutter et travailler vraiment dur. Il n’y a pas de jours de congé comme lorsque les gens viennent me voir et me disent que la vie d’acteur est très facile. Ce doit être juste un voyage car ils ont dû rencontrer d’autres acteurs. Je suis en colère parce que je vois à quel point mon père travaille et combien de temps en famille il sacrifie pour aller faire quelque chose. Alors le voir enfin décrocher un succès avec un film comme Gadar 2 Il le mérite. ».

Rajveer Deol est prêt pour son premier film, Hum Donoet il est très positif quant à la réception d’une bonne réponse du public. Collection au box-office de Gadar 2

Déol ensoleillé starrer est toujours aussi fort au box-office et a réussi à survivre parmi toutes les dernières sorties en hindi comme Fucrey 3, Chandramukhi 2, et plus. Gadar 2 a jusqu’à présent gagné 524,75 crores au box-office et a réussi à vaincre Pathaan, avec la superstar Shah Rukh Khan et Deepika Padukone.