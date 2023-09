Gadar 2 : Rajveer dit que Sunny Deol a lutté pendant 22 ans et explique comment le dernier succès a affecté la famille

Déol ensoleilléc’est Gadar 2 est l’un des films hindi les plus rentables du cinéma indien, puisqu’il a rapporté 532 crores au box-office et est toujours en salles malgré 47 jours de sortie. Déol ensoleillé et toute la famille est comblée par ce succès. Le plus jeune fils de la superstar, Rajveer Deolqui est prêt à faire ses débuts à Bollywood avec Hum Dono, a parlé du succès tant attendu de son père et a partagé la phase la plus basse de la carrière de son père et comment il a tout vu.

Rajveer Deol qualifie Gadar 2 de victoire pour la famille.

Rajveer, qui est prêt pour ses débuts à Bollywood, a fait la promotion de son premier album et parle avec joie du succès de son père Sunny Deol, mentionnant comment son père a presque lutté pendant 22 ans pour être témoin de ce succès. Lors d’une interaction avec RJ Siddharth Kannan, Rajveer a qualifié Gadar2 de succès de la famille et a déclaré : « C’est une victoire pour la famille. Pendant 22 ans, je l’ai vu lutter et travailler. Il n’y avait pas de jours de congé. Quand les gens viennent à moi et ils disent que la vie d’un acteur est très facile, ils se contentent de voyager… Ils ont dû voir d’autres acteurs et ressentir cela. Je suis juste très en colère parce que j’ai vu à quel point mon père travaille et combien de famille du temps qu’il sacrifie pour aller là-bas et faire quelque chose. Alors, pour le voir enfin décrocher un succès avec Gadar 2, il le mérite. ».

Il a ajouté : « Je ne sais pas comment décrire ce sentiment de joie ; je ne pouvais pas y croire quand j’ai entendu à quel point cela faisait. Chaque fois que nous regardions, les chiffres augmentaient sans cesse. Nous n’arrêtions pas de rire ; nous ne l’avons pas fait. Je ne sais pas comment le décrire. Nous étions si heureux pour lui ».

Pas seulement Déol ensoleillémais toute sa famille est débordée. Gadar 2′Le succès a même réparé ses murs avec sa demi-soeur Esha Déolet c’était la première fois que le frère et la sœur de Deol posaient ensemble devant les médias. Dharmendra est également ravi de voir la victoire de son fils au box-office et a remercié chacun d’entre eux pour avoir rendu ce succès possible. Le succès de Sunny Deol lui a valu un immense bonheur, et comme BL vous l’a dit en exclusivité, il attribue ce succès à sa belle-fille ghar ki Laxmi, Drisha Acharya.

Sunny Deol a montré comment cela se faisait même à cet âge, et il est devenu le premier acteur de plus de 60 ans à être témoin de ce succès massif. Sunny Deol a même mis fin à sa longue guerre froide avec Shah Rukh Khan, et ils ont tous deux joyeusement posé devant les caméras lors de la soirée à succès de Gadar 2 et ont qualifié leur combat d’enfantin.