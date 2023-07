Gadar 2 : Qui est Simrat Kaur qui fait ses débuts dans Sunny Deol, le film d’Ameesha Patel ?

Karisma Kapoor a été aperçue à l’aéroport aujourd’hui. Elle rentrait chez elle en serpentant après ses vacances avec son fils Kiaan Raj Kapoor, où le fils de l’actrice avait l’air timide devant la caméra et a refusé de poser avec sa mère alors qu’elle était joyeusement cliquée par les paparazzi à l’aéroport. Kiaan a été invité à se rapprocher par Karisma alors qu’il maintenait la distance. Au moment où Karisma a remarqué que son fils de 13 ans n’était pas à l’aise d’être cliqué aux yeux du public, elle a choisi de le laisser marcher de manière indépendante et joyeusement en avant et de laisser les paparazzi la cliquer.

Regardez la vidéo du fils de Karisma Kapoor, Kiaan Raj Kapoor, refusant de poser avec sa mère célèbre à l’aéroport, et les internautes disent : « Bejaati karwa raha hai apni maa ki ».

La vidéo de retour de Karisma de ses vacances à l’aéroport de ses vacances est devenue virale sur Internet, et les internautes expriment fortement leur opinion et la qualifient d’insulte à l’actrice par son fils. Un utilisateur a dit : « En bacho ky ley karisma ny apni pori life dey de hai… ou comportement bacho ka ». Un autre utilisateur a déclaré : « Ça va, il n’est pas à l’aise. Et c’est bien que Karisma lui ait donné de l’espace pour se sentir libre. » Un autre utilisateur a commenté: « In logo k bachhe itne irrité kyu hote hain hum bh apne parents k sath jate hain aise to behavior nahi karte ».

Alors que Karisma est connue pour être cette mère libérale envers ses enfants, et jusqu’à présent, nous ne l’avons jamais vue les forcer devant les caméras, en fait, la fille de Karisma, Samaria, est aussi un peu timide, et elle aussi aime se tenir à l’écart des médias. éblouissant, mais on ne sait jamais si la fille se dirige soudainement un jour avec confiance vers les photographes, tout comme d’autres enfants vedettes qui ont le désir de faire carrière dans l’industrie, tout comme leurs parents célèbres.