Gadar 2 : Qu’est-ce qui a pris 22 ans pour créer une suite du blockbuster de Sunny Deol ?

Depuis la sortie de l’affiche de Gadar 2, l’excitation parmi les masses a augmenté. Sunny Deol devrait reprendre son rôle de Tara Singh dans Gadar : The Katha Continues. Le film de 2001 Gadar: Ek Prem Katha est un drame d’action d’époque se déroulant pendant la guerre indo-pakistanaise de 1971 et a été un succès à succès. Depuis, les gens espéraient un volet 2 et finalement, les makers ont prévu de le sortir en 2023. Mais qu’est-ce qui a mis si longtemps près de 22 ans pour sortir le second chapitre de l’histoire ?

Gadar est une histoire d’amour de Tara Singh jouée par Sunny Deol et Sakina essayée par Ameesha Patel. Même après tant d’années, l’histoire d’amour est toujours ancrée dans nos cœurs. Enfin, les créateurs poursuivront l’histoire là où ils se sont arrêtés en 2001. Le réalisateur Anil Sharma a révélé pourquoi ils ont pris autant de temps pour faire le deuxième chapitre. Qu’est-ce qui les retenait de créer le film ces dernières années ? Les fans ont déjà marqué Gadar 2 comme un succès à succès avant sa sortie en salles.

Dans une interview avec ETimes, Anil Sharma, qui a dirigé Gadar et dirigé la partie 2, s’est également ouvert sur l’écart entre les deux chapitres. Le réalisateur a révélé qu’il n’était pas convaincu par les histoires écrites pour Gadar 2 et près de 50 histoires ont été abandonnées avant d’en finaliser une. Il ne voulait pas utiliser le nom de marque Gadar et simplement rouler dessus. Il voulait une vraie histoire de Tara Singh et Sakina qui aille de l’avant. Il a presque entendu 50 histoires mais aucune ne sonne une cloche.

Il a ensuite révélé comment les choses se sont mises en place et il s’est entendu avec cette histoire. Il se souvient qu’un jour, son co-scénariste Shaktiman s’est rendu chez lui et a demandé 2 minutes en disant qu’il avait une histoire pour Gadar 2. En voyant un sourire sur son visage, Anil Sharma a compris qu’il l’avait déchiffré. Avec toute l’expérience de travail avec Shaktiman, le réalisateur a compris qu’un cracker justifié d’une histoire était prêt. Il a ensuite partagé l’histoire avec sa femme, Sunny Deol, et Zee Studios et tout le monde l’a aimée. Anil Sharma a également mentionné qu’il était clair que Gadar 2 serait la partie 2 de la vie de Tara Singh et Sakina avec Sunny Deol et Ameesha Deol jouant les rôles. Il n’aurait pas réussi sans l’un d’eux.

Gadar 2: The Katha Continues suivra l’histoire de Gadar: Ek Prem Katha avec le même casting principal Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh Sharma le gars qui a joué le jeune enfant. Gadar 2 devrait sortir en salles le 11 août 2023.