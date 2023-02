Gadar 2: les séquences de combat plus grandes que nature de Sunny Deol et Ameesha Patel divulguées en ligne [Watch Video]

Gadar 2 : Le réalisateur Anil Sharma a confirmé que le tournage de la suite très attendue du film emblématique “Gadar : Ek Prem Katha” se terminera ce mois-ci. Le film est resté populaire pendant 11 ans et continue d’être connu pour ses personnages mémorables, tels que Tara Singh, Sakeena et Jeete, qui sont considérés comme les stars du film. Sharma a souligné que le film ne nécessite aucune apparition spéciale, car les personnages eux-mêmes suffisent à porter le film. Les fans du film original attendaient avec impatience la suite et sont ravis de voir la conclusion de l’histoire. Regardez des vidéos de divertissement.