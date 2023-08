Gadar 2: les créateurs changent Sunny Deol, le plan de sortie OTT du film d’Ameesha Patel, voici quand il devrait sortir numériquement

Sunny Deol’s Gadar 2 crée des vagues au box-office, et le film a engrangé 300 crores de roupies le deuxième week-end de sa sortie au box-office. Le film de la superstar est imparable, et comment ? Et seulement si ceux qui n’ont pas encore vu le film en salles, ce qui semble peu probable, attendent d’assister à ce blockbuster sur OTT, alors l’attente va être super longue. Eh bien, les réalisateurs n’ont pas encore décidé de sortir le film sur OTT de sitôt. Habituellement, après quatre semaines de sortie, le film sort sur OTT, mais la star de Sunny Deol et Ameesha Patel est différente, et les chiffres parlent d’eux-mêmes, il y a donc une énorme possibilité que la sortie OTT soit retardée.

« GADAR 2 » CRÉE L’HISTOIRE ET ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD #Gadar2 a DEMOLI le *Weekend 2* [Fri to Sun] total du TOP 5 *plus gros chiffre d’affaires #Hindi films* par une large marge #Gadar2: 90,47 cr Contre [1] #Pathaan: 63,50 cr [2] #Baahubali2: 80,75 cr [3] #KGF2: 52,49 cr pic.twitter.com/KcWalz50di taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 21 août 2023

Gadar 2 tombera sur OTT à Diwali cette année ?

Selon les rapports de TOI, les fabricants prévoient de supprimer Gadar 2 sur OTT pendant la période de Diwali, car voyant le succès massif du film dans les salles, les réalisateurs n’ont même pas pensé aux plans OTT. Le coproducteur du film a déclaré à TOI qu’il faudrait attendre au moins deux mois car ils n’ont encore rien finalisé sur le même sujet.

Gadar 2 crée une tempête au box-office et a battu des films gigantesques comme Pathan, Baahubali 2, et KGF 2. Avec son entrée dans le club des 300 crores, il est devenu le 12e film à franchir cette étape, et il y a plus à venir. Dans une conversation exclusive avec l’expert commercial de BollywoodLife, Komal Nahta, il a affirmé que l’activité à vie de Gadar 2 serait d’au moins 450 crore et pourrait dépasser 500 550 crore. Sunny Deol rayonne de joie après avoir été témoin du succès massif et célèbre chaque jour.