Gadar 2 : le réalisateur Anil Sharma réagit aux accusations d’Ameesha Patel sur sa maison de production

Gadar 2 va sortir le mois prochain. Ameesha Patel et Déol ensoleillé reprendront leurs rôles de Sakina et Tara Singh dans le film. Gadar 2 est réalisé par Anil Sharma qui a également dirigé le film précédent. C’est l’un des films les plus attendus de la période à venir. Mais, la principale dame Ameesha Patel a fait de sérieuses allégations sur Anil Sharma Productions qui en a ému plus d’un. Et maintenant, le réalisateur Anil Sharma a réagi à toutes ses allégations de mauvaise gestion.

Anil Sharma réagit aux accusations d’Ameesha Patel

Le réalisateur Anil Sharma s’est ouvert sur les accusations d’Ameesha Patel de mauvaise gestion de sa maison de production tout en discutant avec un portail d’informations sur le divertissement. Le réalisateur dit qu’il n’a aucune idée de pourquoi Ameesha a dit tout cela. Il a démenti ses affirmations en disant que tout ce que l’actrice a dit est faux. Et en même temps, le cinéaste la remercie aussi d’avoir rendu célèbre sa maison de production. « Qu’est-ce qui peut être plus grand que ça ? Je la remercie d’avoir rendu notre nouvelle maison de production célèbre », a-t-il déclaré à Dainik Bhaskar.

Les accusations d’Ameesha Patel contre Anil Sharma Productions de Gadar 2

Ameesha Patel a utilisé son compte Twitter et a écrit qu’il y avait des problèmes avec les techniciens, les maquilleurs et plus encore concernant le non-paiement des cotisations. Elle a affirmé que Zee Studios devait intervenir et se pencher sur la question. Elle a allégué que la nourriture, l’hébergement et d’autres factures n’avaient pas été payés et que certains membres de l’équipe et de la distribution étaient restés bloqués car ils n’avaient pas eu le temps de se déplacer. L’actrice a déclaré que la gestion de la production par Anil Sharma Productions avait raté.

Ameesha Patel tombe malade

Il y a quelques jours à peine, Ameesha a déclaré qu’elle était tombée très malade lors du premier programme de Gadar 2. L’actrice affirme qu’elle allait presque être hospitalisée lorsque Sunny Deol a pris l’affaire en main. Elle a félicité l’acteur en l’appelant la vraie vie Tara Singh et un gentleman. Les déclarations d’Ameesha Patel sont devenues virales dans les nouvelles du divertissement comme une traînée de poudre.

Pas beaucoup de fans savent qu’à PALAMPUR.. sur le 1er planning de GADAR 2 je suis tombé vvvu ben j’allais presque 2 être hospitalisé c’était @iamsunnydeol qui a pris en main la situation ! J’ai appelé 2 médecins à Mumbai et m’a rétabli !! TARA dans la vraie vie pour SAKINA !! Super classe ameesha patel (@ameesha_patel) 5 juillet 2023

Toutes les personnes impliquées dans le film savent que la production de GADAR 2 était assurée par ANIL SHARMA PRODUCTIONS qui malheureusement a raté de nombreuses fois mais @ZeeStudios_ problèmes toujours corrigés !! Un merci spécial à eux, en particulier Shariq Patel, Neeraj Joshi, Kabeer Ghosh et ameesha patel (@ameesha_patel) 30 juin 2023

Quelques jours avant cela, Ameesha a apparemment partagé un spoiler. Une scène de Sunny Deol avant que deux tombes ne deviennent virales en ligne et Ameesha a précisé que Sakina n’était pas morte, ce qui a amené les fans à lui demander de ne pas partager de spoilers et de donner tout le film. Gadar 2 sort le 11 août et se heurtera à OMG 2.