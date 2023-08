Gadar 2 : le nouveau film de Sunny Deol en difficulté ; manifestations, appels au boycott à Gurdaspur

Gadar 2 va bientôt sortir. Le film de Sunny Deol et Ameesha Patel sortira en salles le 11 août 2023. Il y a beaucoup d’excitation autour de la même chose. C’est en 2001 que Gadar: Ek Prem Katha est sorti et s’est avéré être un ouragan au box-office. Il s’est avéré être l’un des plus grands succès de la carrière de Sunny Deol et également l’un des plus gros succès de tous les temps. Maintenant, tous les regards sont tournés vers la collection au box-office de Gadar 2. Alors que tout semble positif pour les gens, il semble que les habitants de Gurdaspur ne soient pas satisfaits de Sunny Deol.

Gadar 2 fait face à des protestations

Comme le rapporte Zee News, une manifestation contre Gadar 2 a commencé à Gurdaspur. Les gens appellent au boycott du film. C’est parce que Sunny Deol n’a pas visité l’endroit lorsqu’il a rendu visite à Sri Darbar Sahib à Amritsar. Il se trouve que Gurdaspur est la circonscription parlementaire de l’acteur Sunny Deol. L’endroit est à seulement 30 kilomètres d’Amritsar et les gens se sont offusqués que l’acteur n’ait pas visité la cohérence malgré le fait qu’il était député. Des images de personnes tenant une banderole et appelant au boycott ont été diffusées sur Internet.

Gadar 2 est barré par Anil Sharma. Il met en vedette Sunny Deol dans le rôle de Tara Singh et Ameesha Patel dans le rôle de Sakina. A Gadar : Ek Prem Katha, Tara Singh a traversé la frontière pour son amour Sakina. Dans Gadar 2, il le fera pour ramener son fils Charanjeet Singh. Utkarsh Sharma joue le rôle de leur fils adulte. C’est une histoire d’amour, du lien d’un père avec son fils, de la politique indo-pakistanaise et bien plus encore. La bande-annonce de Gadar 2 et des chansons comme Main Nikla Gaddi Leke, Udd Jaa Kaale Kaava et bien d’autres ont déjà attiré l’attention des gens.

Découvrez la bande-annonce de Gadar 2 ci-dessous:

Le 11 août 2023 va être emblématique car Gadar 2 va se heurter au film OMG 2 d’Akshay Kumar. Gadar: Ek Prem Katha s’était affronté avec le film Lagaan d’Aamir Khan en 2001. Maintenant, après des années, Sunny Deol et Akshay Kumar seraient s’affrontent au box-office. En dehors de ces deux-là, le film Jailer de Rajinikanth et Tamannaah Bhatia sortira également le 10 août.