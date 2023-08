Gadar 2 : le compositeur principal de Nikla Gaddi Leke, Uttam Singh, critique les créateurs pour avoir utilisé ses chansons sans en informer

Gadar 2 crée l’histoire au box-office indien. Le film mettant en vedette Déol ensoleillé et Ameesha Patel dans les rôles principaux sortis en salles le 11 août 2023 et a dépassé la barre des Rs 400 crore en Inde en moins de 2 semaines après sa sortie. Bien que le film ait reçu une réponse écrasante de la part du public et des critiques, les chansons du film se sont également révélées être des hit-parades. Deux chansons dans le film, Udd Jaa Kaale Kaava et Principal Nikla Gaddi Le Ké ont été recréés à partir du premier film, ce qui n’a pas été bien accueilli par le compositeur original du film.

Uttam Singh claque Gadar 2 créateurs pour avoir utilisé ses chansons sans en informer

Le compositeur de musique pour Gadar, Uttam Singh a critiqué les créateurs de Gadar 2 pour avoir utilisé ses chansons sans lui en parler au préalable et les avoir recréées avec un autre compositeur de musique. Dans une récente interview, l’artiste a critiqué les réalisateurs du film pour leurs étiquettes.

Gadar 2 Success Bash : la célébration par Ameesha Patel du succès du film laisse les fans de Sunny Deol surpris

« Ils ne m’ont pas appelé pour Gadar 2 et je n’ai pas l’habitude d’appeler et de demander du travail. Ils ont utilisé deux de mes chansons dans le film et j’ai aussi entendu dire qu’ils avaient utilisé la musique de fond que j’avais composée. « Ils devraient au moins avoir l’étiquette de me demander une fois et de me parler avant d’utiliser mes chansons dans le film », a déclaré le compositeur de musique dans une interview avec Amar Ujala.

La réaction de Sunny Deol à Gadar 2 succès

Gadar 2 a battu des records au box-office en Inde. Le film a récemment dépassé la barre des Rs 400 crore dans les 2 semaines suivant sa sortie et est devenu le deuxième film le plus rapide à y parvenir après celui de Shah Rukh Khan. Pathaan. Gadar 2 a également collecté plus de Rs 500 crore au box-office mondial et a été déclaré blockbuster de tous les temps.

Récemment, Sunny a profité de son compte Instagram pour remercier le public pour son immense amour pour Gadar 2. « Merci à tous d’avoir aimé Gadar 2. Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait. Nous avons dépassé les 400 crores et nous irons plus loin. Cela n’a été possible que grâce à vous. Vous avez tous aimé le film. Vous avez tous aimé Tara Singh, Sakina et les toute la famille. Merci », a déclaré l’acteur dans une vidéo publiée sur Instagram.