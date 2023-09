Gadar 2, journée de collecte au box-office 50 premières estimations : le film à succès de tous les temps de Sunny Deol, survit aux nouvelles sorties en hindi et dans le sud

Tout le monde attend avec impatience de connaître tous les détails sur Salman Khanc’est Grand Patron 17. C’est sans aucun doute l’émission de téléréalité la plus appréciée à la télévision. La version OTT de l’émission s’est terminée le 14 août et nous attendons maintenant tous que l’émission commence à la télévision. Les promos de Grand Patron 17 ont sorti et dans la première promo, Salman Khan dit que jusqu’à ce jour, nous n’avons vu que Grand chef‘ yeux, mais cette fois nous verrons ses Dil, Dimaag et Dum.

Dans les prochaines promos, Salman a expliqué ce que signifieraient Dil, Dimaag et Dum dans Grand Patron 17. Les promos ont laissé tout le monde surpris et excité à la fois. En parlant des rumeurs de candidats, cette année, selon les rapports, il y aura un thème pour les célibataires contre les couples.

Ainsi, Ankita Lokhande-Vicky Jain, Aishwarya Sharma-Neil Bhatt, Kanwar Dhillon-Alice Kaushik se seraient approchées parmi les couples. Parmi les célibataires, Shailesh Lodha, Jennifer Mistry Bansiwal, Divyanka Tripathi Dahiya, Monika Bhadoriya, Manisha Rani, Pooja Bhatt, Sumedh Mudgalkar, Mallika Singh, Arjit Taneja, Sandiip Sikcand, Vivian Dsena ont été approchés.

L’épouse de Vivian Dsena sur sa participation à Bigg Boss 17

Cependant, l’épouse de Vivian Dsena a clarifié les rumeurs selon lesquelles il lui serait proposé Grand Patron 17. Son épouse, Nouran Alyhas, a profité de son compte Instagram pour préciser que Vivian Dsena ne va pas Grand patron 17.

Elle a écrit : « Comme de nombreux fans m’ont envoyé un message me demandant si c’était vrai ou non. Permettez-moi de clarifier les choses pour tous ceux qui l’ont demandé. Cette nouvelle arrive chaque année avec une nouvelle saison de Bigg Boss. Aujourd’hui et avant, Vivian a toujours Je l’ai refusé. Vous devriez déjà y être habitués.

Côté travail, Vivian Dsena a été vue dans Udaariyan aux côtés de Twinkle Arora. Il a joué le rôle de Sartaj dans la série. Il a récemment quitté la série et avait partagé des photos de ses adieux sur Instagram.

Regardez la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17 :

Parler de Grand Patron 17, l’émission débutera le 15 octobre et selon les informations, Salman Khan ne pourra pas animer toute la saison. Salman aura Tigre 3 promotions à ce moment-là et il commencera également son nouveau film avec Karan Johar et par conséquent, il ne serait pas disponible pour Grand patron 17.