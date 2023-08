Gadar 2 : Hema Malini fait l’éloge de la performance stellaire de Sunny Deol dans le film [Watch Video]

Gadar 2 : Ce matin, une vidéo de Hema Malini est apparue sur Internet dans laquelle elle passe en revue Gadar 2 de Sunny Deol. Elle fait l’éloge de son beau-fils Sunny Deol et de son film de retour. Elle a dit: « Gadar dekh kar aayi hun. Bohut hi accha laga. Jo s’attendait à ce que waese salut tha. Bohut hi intéressant hai. Aesa lag raha tha ki 70s aur 80s ka us zamane ka film k jaesa ek daur hai. Us daur ko leke aaye hai Anil Sharma ji ne bohut belle direction kiya hai (je viens de regarder Gadar. J’ai beaucoup aimé. Ce à quoi on s’attendait, c’est exactement ça. C’est très intéressant. On aurait dit un film des années 70 et 80. Anil Sharma a montré cette époque, il a été réalisé magnifiquement. « Regardez la vidéo pour en savoir plus.