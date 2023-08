Gadar 2 fuite en ligne en HD sur Tamilrockers et plus : Sunny Deol, le film d’Ameesha Patel est victime de piratage

Gadar 2 Leaked Online le jour de sa sortie pour téléchargement et visionnage gratuits : Gadar 2, la suite très attendue du film de 2001 de Sunny Deol et Ameesha Patel, Gadar : Ek Prem Katha est sorti en salles le 11 août, vendredi. Le film voit d’énormes pas dans les cinémas à travers le pays, même s’il est sorti aux côtés du nouveau film d’Akshay Kumar OMG 2 ou Oh My God 2 à Bollywood et Rajinikanth, Mohanlal’s Jailer in South. Les experts commerciaux sont très positifs quant aux chiffres du box-office de Gadar 2 et s’attendent à ce qu’il entre dans le club des 100 crores d’ici la fin du week-end. Cependant, il y a une chose qui peut freiner le succès.

Gadar 2 fuite sur les sites Torrent

Le jour de la sortie de Gadar 2, et alors que les émissions du premier jour sont en cours, le film Sunny Deol a été divulgué en ligne en version HD pour une visualisation et un téléchargement gratuits. Gadar 2 est disponible sur de nombreux sites torrent comme Tamilrockers, Telegram, Filmyzilla, Movierulz et plus encore. Cette fuite peut affecter la collection au box-office de Gadar 2 le premier jour et le week-end d’ouverture.

Ce n’est pas la première fois qu’un grand film est divulgué en ligne le jour de sa sortie. Jailer a été divulgué en ligne il y a à peine un jour le jour de sa sortie et la même chose s’était produite avec de grands films de Bollywood comme Pathaan.

Nous exhortons nos lecteurs à ne pas regarder le film ou tout contenu sur ces sites de piratage et à ne regarder de nouveaux films que dans les cinémas ou sur les plateformes OTT autorisées. Le piratage est un acte punissable et une infraction pénale en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957.

Gadar 2 Détails du terrain

Pour en revenir à Gadar 2, le film se déroule dans le contexte du Pakistan indien de 1971 et cette fois, Tara Singh jouée par Sunny Deol aura un autre grand défi qu’il devra relever pour son fils Jeet joué par Utkarsh Sharma et son amour intérêt joué par Simrat Kaur. Donner quoi que ce soit de plus serait un spoil. Le film est réalisé par Anil Sharma, qui a également réalisé l’original Gadar Ek Prem Katha. Le film est le plus grand succès au box-office de la carrière de Sunny Deol et il est annoncé que Gadar 2 lui donnera enfin une entrée dans le club des 100 crore.