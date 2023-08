Gadar 2 étoiles Sunny Deol pour régler un prêt impayé de Rs 56 crore; la vente aux enchères de la villa de Juhu va être annulée

Déol ensoleillé profite du succès retentissant du nouveau film Gadar 2 avec Anil Sharma, Ameesha Patel et d’autres. L’acteur est actuellement à Dubaï avec sa femme principale, célébrant le grand succès de Gadar 2. Et tandis que le film continue de gagner de l’argent, une nouvelle troublante a fait surface qui laissera tous les fans de Sunny Deol sous le choc. Eh bien, une coupure de journal devient virale. Et selon les médias, l’acteur de 65 ans n’a pas encore remboursé un prêt de Rs 56 crores.

Sunny Deol n’a pas payé le prêt de Rs 56 crore?

Gadar 2 est un énorme succès. Et tout le monde à travers le pays, fan ou non, célèbre l’incroyable collection au box-office de Sunny Deol et Ameesha Patel. Et au milieu de ce bonheur, une nouvelle choquante a fait surface. Selon le rapport de Timesnow.com, l’acteur n’a pas payé le montant du prêt de Rs 56 crores. L’acteur aurait reçu un avis de la Bank of Baroda concernant le non-paiement des cotisations. Le rapport affirme en outre que le non-paiement des cotisations a conduit à la mise en vente de la propriété Juhu de Sunny.

Selon un autre portail d’informations sur le divertissement, l’avis a été publié dans un journal. On dit que la propriété sera mise aux enchères le 9 septembre. Dharmendra Deol, acteur et père de Sunny Deol serait le concédant. Le clip d’avis devient maintenant viral sur Twitter et de nombreuses personnes le partagent en ligne. Jetez un oeil à l’un des tweets ici:

Ajay Singh Deo / Sunny deol alias Tara Singh a un prêt en cours de 55 crore de Bank of Baroda. Son bungalow Juhu est en vente aux enchères. L’un de ses enchérisseurs achètera la Villa et le prêt sera réglé.#SunnyDeol #Gadar2 #Gadar300cr #marchés boursiers #bankofbaroda pic.twitter.com/HbkUIy1nXF Sandeep Nirvan (@Sandeepnirvan_) 20 août 2023

Sunny Deol remboursera le montant du prêt au plus tôt

Un porte-parole de l’équipe de Sunny Deol a récemment déclaré que la famille était en train de résoudre l’affaire le plus tôt possible. La vente aux enchères de la propriété Juhu contre le prêt sera annulée, déclare le porte-parole, affirme un rapport dans ETimes. L’acteur a environ un mois pour régler l’affaire, indique le nouveau rapport. La propriété est toujours en possession de Sunny. La banque a fait son devoir et Sunny va maintenant régler tout seul avec la banque. « Il doit avoir atteint ce stade en raison du manque d’attention de la part de la famille. Il devra faire attention maintenant », conclut le communiqué selon le rapport.

Gadar 2 collection au box-office

Entre-temps, Gadar 2 fait et bat des records partout. La tempête est imparable. Le 9ème jour, Gadar 2 a fait une entreprise de Rs 31,07 crores nett. Et maintenant, sa collection totale de 9 jours s’élève à Rs 336,2 crores. C’est un énorme exploit en effet. Gadar 2 monte haut sur la valeur émotionnelle et la nostalgie. Le film a des dialogues massifs incroyables qui sont sortis du stade.

Regardez la vidéo de Sunny Deol, Ameesha Patel célébrant Gadar 2 succès ici :

Pendant ce temps, sur le front du travail, des informations selon lesquelles Sunny Deol prévoit de relancer Frontière avec Bordure 2 aux côtés de JP Dutta fait surface. Mais il semble que Sunny ait apparemment réfuté les rapports disant qu’il se concentre uniquement sur Gadar 2 et qu’il n’a encore signé aucun film.