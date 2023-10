Gadar 2 étoiles Sunny Deol NON invité à la fête du 75e anniversaire d’Hema Malini ? [Exclusive]

Héma Malini a organisé une grande célébration lors de la fête de son 75e anniversaire, et la salle était pleine. Fille de rêve a invité tous ses amis et acteurs de B-town à cette journée spéciale, et nous avons été témoins de grands succès de Bollywood tels que Salman Khan, Rani Mukerji, Jaya Bachchan, Rekha, et bien d’autres encore se mobilisent pour participer à cette journée emblématique. Alors qu’Hema avait sa famille à ses côtés, y compris son mari et acteur vétéran Dharmendra, ils l’ont joyeusement applaudie tout en coupant le gâteau. Mais ce qui a attiré l’attention de tous, c’est l’absence de Déol ensoleillé et Bobby Déol de la fête.

Sunny Deol n’a-t-elle pas été invitée par Hema Malini à assister à la fête de son 75e anniversaire ?

Récemment, Hema Malini a affirmé que tout allait bien entre son beau-fils Sunny Deol et qu’ils étaient extrêmement cordiaux l’un envers l’autre. Alors pourquoi la star de Gadar 2 n’était-elle pas présente à la fête ? Un initié révèle : » Sunny Deol a définitivement reçu une invitation, mais en raison de son horaire de travail, il n’a pas pu venir. Hema Ji et Sunny Deol sont cordiaux et il n’y a aucune différence entre eux. Cela dit, il n’y a pas de différence. » place pour tous les potins ici. Sunny Deol a même envoyé un bouquet de fleurs à Hema Malini pour son 75ème anniversaire et a accusé réception de son invitation, mais en raison de son véritable engagement professionnel, il n’a pas pu venir ».

Alors que la vidéo de célébration de la fête d’anniversaire de Hema Malini devient virale sur Internet, les internautes soulignent que tout ne va pas bien entre Sunny Deol et Hema, et qu’elle a donc ignoré l’invitation et a semblé se venger de la star de Gadar 2 pour l’avoir ignorée. et ses filles Esha Deol et Ahana Deol pour le mariage de son fils Karan Deol. Toute la première famille Deol était absente de la fête, à l’exception de Dharmendra.

Sunny Deol n’a pas invité Hema Malini et ses demi-sœurs, Esha Deol et Ahana Deol au mariage de son fils Karan Deol.

La querelle entre les Deol a été révélée après que Dharmendra s’est publiquement excusé auprès de sa fille, Esha Deol, pour avoir été incapable de lui accorder le respect qu’elle et la famille méritaient, car ils ont été ignorés du mariage familial. Plus tard, nous avons vu comment Sunny avait invité Esha au Gadar 2 fête du succès, et tout le monde rayonnait de joie, affirmant que tout allait bien, mais ce dernier jeu d’ignorance prouve une fois de plus qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur le divertissement.