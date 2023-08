Gadar 2 et le méchant Pathaan Manish Wadhwa font une comparaison entre Sunny Deol et Shah Rukh Khan; dit, ‘Ek aadmi siècle banayega…’

Gadar 2 c’est tout ce qui fait du bruit. Déol ensoleillé et Ameesha PatelLe film de s’est avéré être l’un des plus gros blockbusters de cette année. Là où Bollywood a eu du mal à se maintenir au box-office l’année dernière, 2023 a été témoin d’un changement massif. En début d’année, Shah Rukh Khanle film Pathan fait des nombres massifs. Il a créé l’histoire avec sa collection. Il y a une personne qui a bénéficié des deux. L’acteur Manish Wadhwa est sur la lune alors que Gadar 2 et Pathaan ont si bien réussi au box-office. Il a joué le méchant dans les deux films. Dans sa dernière interview, il a parlé de deux superstars – Sunny Deol et Shah Rukh Khan.

En quoi Sunny Deol et Shah Rukh Khan sont-ils similaires, révèle Manish Wadhwa

Selon un rapport publié dans IndiaToday.in, Manish Wadhwa a établi la comparaison entre les deux stars et n’avait que de bonnes choses à dire. Il a plutôt mentionné que les deux stars sont très concentrées et qu’elles connaissent très bien leur travail. Il a dit: « Les deux sont des superstars. Les deux sont très concentrés. Ils connaissent leur travail. Comme un match de cricket. Ek aadmi century banayega, match nahi jeet sakta. Vous ne pouvez pas gagner un match seul. Tout le monde doit jouer. » Il a également mentionné une bonne qualité des deux acteurs. Manish Wadhwa a déclaré que Sunny Deol et Shah Rukh Khan croient au travail d’équipe. Il a dit que si l’ensemble complet du produit est bon, cela fonctionnera et les deux stars s’assurent qu’il s’agit d’un effort d’équipe. Il a également expliqué comment Bollywood s’est relancé après les effets de COVID et plus encore. Il parlait de gens qui s’opposaient à un film sans même le regarder. Il a donné l’exemple de Pathaan et a déclaré que les gens s’y opposaient sans même le regarder mais pourtant il a marqué l’histoire. A la fin, il a dit que ‘le cinéma est de retour en force, avec Sunny Paaji ka hathoda !’

Manish Wadhwa joue le rôle du général pakistanais Hamid Iqbal dans Gadar 2. Sunny Deol se bat contre lui lorsqu’il se rend au Pakistan pour le bien de son fils. Dans Pathaan, il a essayé le rôle du général Qadir. Il était le méchant avec John Abraham. Pathaan ainsi que Gadar 2 ont fait leur place dans la liste des films les plus rentables de 2023. En fait, ils peuvent être qualifiés de dirigeants de la liste.