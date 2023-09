Gadar 2 : Est-ce le plan directeur de Sunny Deol pour survivre à Jawan Toofan de Shah Rukh Khan ?

Jawan bat des records et crée l’histoire chaque jour au box-office, et un film qui a été massivement affecté après la sortie de Jawan est Déo ensoleilléje Gadar 2. Jawan a battu tous les records of Gadar 2 et a gagné 660 crore au box-office le jour 7. CependantGadar 2 est toujours dans les salles car il n’y a que quelques pour cent d’occupation dans les salles de cinéma, et le film prévient 1 à 2 crores chaque jour. Désormais, ce plan directeur des créateurs pourrait aider à atteindre un plus grand nombre par rapport aux jours habituels. Les créateurs de Gadar 2 ont fait une annonce et ont réduit le prix du billet du film dans chaque multiplex à Rs. 9,999. 150. Et effectivement, cela pourrait les aider à prendre leur élan.

Sunny Deol n’est PAS prêt à s’incliner devant Jawan et voici un plan de sa survie.

Gadar 2 a gagné moins de crore le jour 34, et il n’a frappé que 51 lakh et s’est rapproché 520 millions, puisque jusqu’à présent, le film a rapporté 516,59 crores au box-office. Gadar est devenu le deuxième plus gros producteur après Jawanet c’est tout un exploit pour la superstar.

#Jawan des croix #Gadar2 au WORLDWIDE BOXOFFICE en seulement 7 jours. Devient le deuxième plus gros gain indien cette année après #Pathaan !! @iamsrk #JawanCreatesHistory pic.twitter.com/ZFzXsLMyzO CinéHub (@Its_CineHub) 14 septembre 2023

Top 5 des grossistes nets de la première semaine (hindi Inde uniquement)#Jawan – 324cr Pathaan – 317cr Gadar2 – 282cr KGF2 – 250cr Bahubali 2 -246cr À l’heure actuelle, seuls Sequels & Shah Rukh Khan vendent à Bollywood. pic.twitter.com/6vQOzKfNRy Saddy (@king_sadashiva) 14 septembre 2023

Gadar 2Le succès massif de ‘s a pratiquement réparé les murs entre Déol ensoleillé et Shah Rukh Khan; ils ont tous deux mis fin à leur longue guerre froide et sont devenus amis, et récemment, abordant leur combat, Sunny Deol l’a qualifié d’enfantin et a mentionné qu’il était heureux qu’ils soient tous les deux en bons termes. Pendant ce temps, je parle de Shah Rukh Khan Jawan il se rapproche de 700 crores et les experts commerciaux affirment que d’ici 10 à 15 jours, Jawan atteindra 100 crores et les fans ont hâte d’assister à ce moment historique.