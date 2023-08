Gadar 2 : Esha Deol rend hommage à Sunny Deol ; stylos, ‘Ecoutons le lion rugir’

C’est le jour de Gadar ! Déol ensoleillé et Ameesha Patelle film Gadar 2 est arrivé dans les salles. Le film réalisé par Anil Sharma met également en vedette Utkarsh Sharma et Simrat Kaur dans des rôles clés. Depuis le matin, Gadar 2 est à la mode sur Twitter alors que les fans sont submergés par le voyage nostalgique. Le film n’a reçu que de bonnes critiques de tous les coins. Les théâtres sont pleins à craquer et il y a beaucoup de buzz autour de sa collection au box-office le jour de l’ouverture. Au milieu de tout le tapage, Esha Deol a crié à Sunny Deol.

Esha Deol adresse ses meilleurs vœux à Sunny Deol pour Gadar 2

Esha Deol a pris ses histoires Insta pour écrire une note douce pour son demi-frère Sunny Deol. Elle a partagé une photo de l’affiche de Gadar 2 et a écrit : « Aujourd’hui, écoutons le lion rugir et atteignons des sommets ». Avec cela, elle a également envoyé ses meilleurs vœux à Sunny Deol. Plus tôt, lorsque la bande-annonce de Gadar 2 est arrivée sur Internet, Esha Deol l’a partagée sur ses histoires Insta et a ajouté des emoji de cœur et de mauvais œil. Il y a toujours beaucoup de discussions autour du lien partagé par les enfants de Dharmendra. L’absence de Hema Malini, Esha Deol et Ahana Deol du mariage du fils de Sunny Deol, Karan Deol, avait également soulevé de nombreux sourcils. Mais il semble que tout va bien entre tout le monde. Esha Deol a également partagé plusieurs messages dédiés au père Dharmendra.

Outre Esha Deol, le fils de Sunny Deol, Karan Deol, a également écrit une note émotionnelle sur la sortie de Gadar 2. Il a écrit une note louant le travail acharné et le dévouement de son père. Il a également partagé une photo amusante qui le voit rire fort avec Sunny Deol.

Découvrez le post de Karan Deol ci-dessous:

Pendant ce temps, BollywoodLife a attribué quatre étoiles à Gadar 2. L’examen suggère que Gadar 2 est rempli de dialogues seeti maar et de séquences d’action à indice d’octane élevé. L’histoire de Gadar 2 parle de vengeance, d’amour, de paternité et plus encore. La dernière fois c’était pour Sakina que Tara Singh se rendait au Pakistan, cette fois c’est pour son fils Jeete qu’il franchirait la frontière. Lire l’avis complet ici.