Gadar 2 : Dharmendra devient énigmatique après que Hema Malini ait fait l’éloge de son fils Sunny Deol ; parle de « rêves » [WATCH]

La dernière sortie de Sunny Deol, Gadar 2, a été acclamée, Hema Malini louant la direction du film. Dharmendra, d’autre part, a partagé une vidéo cryptique sur Instagram faisant allusion à des rêves qui se réalisent. Dans un clip vidéo rare, Hema a exprimé son admiration pour le jeu d’acteur de Sunny et la belle réalisation de Gadar 2. Le film, qui met en vedette Ameesha Patel et Utkarsh Sharma dans des rôles de premier plan, établit de nouveaux records au box-office.

Gadar 2 de Sunny Deol reçoit de nombreux éloges, notamment de la part de Hema Malini, qui a salué le travail du réalisateur Anil Sharma. Dharmendra, dans une vidéo Instagram, a fait allusion de manière cryptique aux rêves devenant réalité, vêtu d’une chemise à carreaux orange, d’un gilet noir, d’un pantalon noir et d’un chapeau rond tout en disant: ‘Hello doston, kuch khwaab jab pure ho jaate hai, kuch kahaniyaan jab haqiqat ban jaati hai…’ La vidéo a laissé son message incomplet.

Regardez la vidéo de Dharmendra ici :

Kuchh hasratein . ab bhi puri ho sakti hai. gar dil se hum koshish karen ? pic.twitter.com/SH19yOXXRr Dharmendra Deol (@aapkadharam) 20 août 2023

Dans une vidéo partagée par des paparazzis, Hema Malini a offert de rares éloges à Sunny Deol. Elle a fait remarquer: «J’ai regardé Gadar. Je l ‘ai beaucoup aimé. C’était comme prévu. Très intéressant. Cela ressemblait à un film des années 70 et 80, ramené à cette période. Anil Sharma ji l’a magnifiquement réalisé. S’étendant plus loin, elle a ajouté: «Sunny est superbe, Utkarsh, le fils d’Anil Sharma ji, a également agi à merveille. La nouvelle fille est également très bonne. Ce film dépeint fortement les émotions qui devraient exister envers notre nation, le patriotisme. Cela fait ressortir la fraternité envers les musulmans vers la fin.

Gadar 2 présente également Ameesha Patel et Utkarsh Sharma dans les rôles principaux et remporte un succès remarquable au box-office. Le film est entré dans le club des 300 crore et tourne avec succès dans les cinémas à travers le pays. Les fans de Sunny Deol et du film vont au cinéma pour voir le film non pas une fois mais encore plus.