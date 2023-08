Gadar 2 Box Office: Sunny Deol, Ameesha Patel chars de films sur les marchés étrangers, loin de Pathaan ou Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Gadar 2 se déchaîne au box-office national. Le film a franchi la barre des Rs 200 en un temps record avec Jailer de Rajinikanth. Les pas en Inde sont déjà autour d’un crore. C’est un succès colossal. Les gens se demandent si Gadar 2 parviendra à battre Dangal et Pathaan. Comme nous le savons, la référence est Pathaan qui a fait Rs 524 crores en Inde. Le film de Shah Rukh Khan est le plus grand succès de l’industrie. Les gens font des comparaisons entre les deux films mais manquent un point clé. Pathaan a été un énorme succès à l’étranger. Il a rapporté 48,5 millions de dollars, ce qui est énorme. C’est proche de près de Rs 400 crores.

Gadar 2 en difficulté à l’étranger

Sunny Deol, le film d’Ameesha Patel est en difficulté sur les marchés étrangers. Selon un rapport publié dans Box Office Worldwide, il n’a rapporté que 2,168 millions de dollars, soit près de 17 crores de roupies. C’est marginal par rapport à des films comme Pathaan et même Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Le film de Karan Johar a déjà rapporté 14 millions de dollars. Il se débrouillait décemment même lors de son troisième week-end à l’étranger. Karan Johar a une base de fans établie parmi les NRI. Beaucoup de gens parlent de la façon dont Gadar 2 pourrait traverser Pathaan. Bien qu’il y ait des chances que cela se produise en Inde, l’image de l’étranger est différente.

Gadar 2 fait fureur dans les cinémas indiens

Le film fait salle comble dans les petites villes. Il se porte raisonnablement à Mumbai. En fait, la ville métropolitaine a été l’un des centres moyens. Sur les réseaux sociaux, les fans de Shah Rukh Khan et de Sunny Deol ont commencé à se disputer. Sunny Deol a fait un retour solide tout comme la star de Dilwale qui était absente pendant quatre ans.

Gadar 2 a également été critiqué par certains qui estimaient qu’il était dépassé et que la qualité de la production était médiocre. Il semble que les fabricants vont rémunérer Sunny Deol qui a pris une réduction de salaire pour le projet. Mais il est indéniable que Shah Rukh Khan et Sunny Deol ont apporté un immense bonheur à l’industrie cinématographique indienne le jour de la République et le jour de l’indépendance 2023 !