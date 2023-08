Gadar 2 Box Office Collection : Kangana Ranaut réagit à la star de Sunny Deol ; dit 'Pas de politique mafieuse, pas de critiques achetées...'

Déol ensoleillé est de retour sous sa forme Tara Singh avec Gadar 2 et comment! Les masses deviennent gaga des dialogues et de l’apparence de Gadar 2. Anil Sharma a ramené les masses dans les salles et c’est un grand moment de nostalgie pour tous les fans. Alors que les fans deviennent gaga et que le box-office prépare une tempête, Kangana Ranaut a également quelques mots à dire sur Gadar 2. Ne vous inquiétez pas, l’actrice a toutes les bonnes choses à dire sur le nouveau film de Sunny Deol. Mais elle s’est aussi apparemment moquée de la mafia du cinéma.

Kangana Ranaut réagit à la star de Sunny Deol Gadar 2

Kangana Ranaut est connue pour ne pas mâcher ses mots lorsqu’elle partage ses opinions. Elle a partagé une vidéo de la foule devant les théâtres pour le nouveau film de Sunny Deol, Gadar 2. L’actrice écrit que le film n’a « pas de politique mafieuse, pas de critiques achetées, pas de fausse propagande, pas d’achat de billets via des réservations d’entreprise en masse, pas de dessin animé des acteurs à la recherche d’acteurs, un vrai héros viril et un bon contenu de masse… » (sic). Il y a quelques jours à peine, Kangana avait arrêté Karan Johar, Alia Bhatt et Ranveer Singh pour Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Kangana Ranaut sur la collecte au box-office de Gadar 2, jour 1

Gadar 2 a frappé Rs 40 crores le jour 1 au box-office. C’est énorme et les fans se présentent en nombre pour regarder la star de Sunny Deol. Kangana Ranaut a également émis un avis sur la collection au box-office en disant que même s’il s’agissait d’une sortie solo sans vacances, les collections de Gadar 3 auraient été d’environ Rs 65 à 70 crores facilement. Cependant, l’actrice attribue cela à la sécheresse économique à laquelle l’industrie cinématographique est confrontée depuis la pandémie de COVID-19.

La vedette de Sunny Deol, Gadar 2, va-t-elle réécrire l’histoire ?

Mais cela mis à part, Kangana attire l’attention sur les gens qui se sont pressés en nombre devant les théâtres. Elle est « heureuse de voir le cinéma ramener l’excitation et le nationalisme dans la vie des gens ». Elle écrit « Longue vie à Tara Singh » et tague Sunny Deol qui a partagé son histoire dans ses histoires Instagram. Découvrez le statut Instagram de Kangana à propos de Gadar 2 ici :

Outre Sunny Deol et Ameesha Patel, Gadar 2 étoiles Utkarsh Sharma, Simrat Kaur, Aamir Naik, Manish Wadhwa, Gaurav Chopra et d’autres célébrités. Le film devrait faire des bénéfices compte tenu des vacances prolongées.