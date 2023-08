Gadar 2 bat les records du box-office ; Sunny Deol organise une célébration étoilée pour toute l’équipe [Watch Video]

Gadar 2 a pris d’assaut le box-office, battant des records à gauche et à droite ! Sunny Deol, l’acteur derrière le film, a organisé une célébration extravagante pour toute l’équipe afin de commémorer leur extraordinaire réussite. Avec une collection stupéfiante de plus de 400 crores, Gadar 2 a solidifié sa place dans l’histoire du cinéma. L’événement rassemblant des stars a été rempli de paillettes, de glamour et de discours sincères, tandis que chacun se réjouissait du succès de son travail acharné. Des acteurs talentueux à l’équipe dévouée, chaque membre a été félicité pour sa contribution exceptionnelle. L’ambiance était électrique, avec des rires, des acclamations et des applaudissements résonnant dans toute la salle. Ce fut une soirée inoubliable, alors que Gadar 2 continue de captiver le public et de laisser une marque indélébile sur Bollywood. Sunny rayonnait de joie alors qu’elle arrivait avec style avec son frère Bobby Deol, et les deux frères Deol étaient absolument fringants ensemble. L’éclat joyeux de Sunny était clairement visible sur son visage, et on peut voir à quel point il est heureux de l’entrée de son film dans le club des 400 crores.