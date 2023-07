Gadar 2 : Bande-annonce de Sunny Deol, le film d’Ameesha Patel sortira à CETTE date

Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel envisage une sortie le 11 août. Les téléspectateurs qui ont été fascinés par le blockbuster Gadar de 2001 attendent avec impatience de voir sa suite dans les salles. Les fabricants ont piqué notre intérêt en lançant le teaser bourré d’action de Gadar 2. Nous avons également eu droit à quelques chansons de bien-être, comme la version reprise de Udd Jaa Kaale Kaava et la piste Khairiyat du prochain film. Il semble maintenant que l’attente de la bande-annonce se terminera bientôt. Selon certaines informations, la bande-annonce très attendue de Gadar 2 sera dévoilée la semaine prochaine.

Date de sortie de la bande-annonce de Gadar 2

Selon un rapport de Bollywood Hungama, la bande-annonce de Gadar: The Katha Continues ou Gadar 2 sortira le 27 juillet. Une source proche du film a révélé que la bande-annonce serait lancée 15 jours avant la sortie de Gadar 2. La source a partagé que la date particulière a été choisie pour créer plus de buzz autour de la suite. « Exactement une semaine plus tard, c’est-à-dire le jeudi 27 juillet, la bande-annonce sera lancée. Les réalisateurs estiment que la publier 15 jours avant la sortie du film fonctionnera bien et renforcera encore le battage médiatique de la suite très attendue », a révélé la source.

Campagne promotionnelle unique de Gadar 2

L’équipe derrière Gadar 2 prévoit de proposer une campagne promotionnelle unique pour diffuser la nouvelle de la sortie du film « au loin ». La source a ajouté : « Les créateurs ont mis au point un plan promotionnel intéressant. Les acteurs et le réalisateur Anil Sharma devraient s’assurer que Gadar 2 crée suffisamment de bruit pour que la sensibilisation se répande largement à propos de sa sortie le 11 août. »

Anil Sharma confirme la sortie de la bande-annonce de Gadar 2

Quelques instants après l’annonce de la bande-annonce, le réalisateur de Gadar 2, Anil Sharma, a également confirmé la nouvelle sur Twitter. « Khairiyat, Udd Jaa teaser ho aap logo ne jee bhar kar pyar lutaya Gadar 2 par ab thoda intzaar aur agale hafte milte hain Gadar 2 ke trailer ke sath love you all (Que ce soit Khariyat, Udd Ja ou le teaser les gens ont donné beaucoup d’amour à Gadar 2 seulement une courte attente… Rendez-vous la semaine prochaine avec la bande-annonce de Gadar 2) », a-t-il tweeté.

À propos de Gadar 2

Sunny Deol et Ameesha Patel reprendront leurs rôles de Tara Singh et Sakeena dans Gadar 2. Utkarsh Sharma, qui a joué le rôle de Jeete dans Gadar, figurera également dans Gadar 2. En remplacement d’Amrish Puri, Manish Wadhwa s’essaiera cette fois au rôle de l’antagoniste.