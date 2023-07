Gadar 2 : Après Udd Jaa Kaale Kaava, Main Nikla Gaddi Leke sera recréé dans le film Sunny Deol-Ameesha Patel

Gadar 2, titré par Sunny Deol et Ameesha Patel se prépare pour une sortie le 11 août. Avant sa première en salles, les fans ont eu droit à la recréation de la chanson emblématique Udd Jaa Kaale Kaava, de la préquelle du film, Gadar. Maintenant, le réalisateur de Gadar 2, Anil Sharma, nous a réservé une autre surprise. Dans une interview, il a confirmé que la chanson principale toujours préférée de Gadar, Nikla Gaddi Leke, sera également reprise dans Gadar 2. Mais, en gardant à l’esprit le public actuel, le cinéaste a ajouté que la version redémarrée serait plus « modernisée ».

Dans une interaction avec Bollywood Hungama, Anil Sharma a révélé que le directeur musical Mithoon avait recréé une nouvelle version du morceau Main Nikla Gaddi Leke. « Les sons et la musique utilisés sont assez modernes et jeunes. Unke saath jab hum Tara, Sakeena, aur iss gaane ko dekhte hai toh aisa ek feel aata hai ki hum yaadon ki jhoole mein jhool rahe hai, anand hi hilorein le rahein hain (Quand nous verrons la chanson avec la chimie de Tara et Sakeena, nous sommes sûrs de devenir nostalgiques et de marcher dans le passé) », a-t-il déclaré.

Anil Sharma a en outre ajouté que si les chansons folkloriques sont généralement recréées dans les films, Main Nikla Gaddi Leke est la seule et unique chanson qui a inspiré d’autres chansons folkloriques. « Aaj sab jagah Rajasthan mein yeh gaana bajaya jaata hai. (Au Rajasthan, cette chanson peut être entendue dans tous les coins et recoins) », a partagé le réalisateur. Anil Sharma a attribué la popularité de la chanson au directeur musical de Gadar Uttam Singh et au parolier Anand Bakshi, qui étaient les créateurs originaux de Main Nikla Gaddi Leke.

Anil Sharma n’a pas oublié d’exprimer sa gratitude envers le public de masse qui a déversé son amour ondulant sur Main Nikla Gaddi Leke. Appelant cela une « chanson du public », le réalisateur a conclu qu’il se sentait heureux que les masses apprécient la piste. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune mise à jour sur la date de sortie de la chanson.

Outre Sunny Deol et Ameesha Patel, Gadar 2 met également en vedette les acteurs Utkarsh Sharma et Manish Wadhwa. Cette fois, l’histoire se concentrera sur l’équation père-fils. Les rapports affirment également que le Gadar 2 devrait avoir lieu dans le contexte de l’Inde dans les années 70, près de 20 ans après que Tara Singh de Sunny Deol et Sakeena d’Ameesha Patel se soient à nouveau réunies, à Gadar.