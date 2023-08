Gadar 2 : Après Esha Deol, Hema Malini regarde le film de Sunny Deol ; tas de louanges [WATCH]

Gadar 2 est le dernier sujet de discussion brûlant. Le film bat des records après records au box-office. Il est devenu l’un des films les plus rentables de 2023 à ce jour. Mettant en vedette Déol ensoleillé et Ameesha Patel, Gadar 2 a franchi la barre des Rs 300 crore au box-office à la fin de sa huitième journée. Eh bien, ce film a également réuni la famille de Dharmendra. Une vidéo de Hema Malini a maintenant été diffusée sur Internet dans laquelle on la voit faire l’éloge de Sunny Deol et d’autres après avoir regardé Gadar 2.

Hema Malini s’est fait noyer à l’extérieur du théâtre après avoir regardé Gadar 2. Elle a fait l’éloge des réalisateurs du film et a déclaré qu’il ramène la sensation des années 70 et 80. C’est exactement comme elle s’y attendait. Elle a fait l’éloge du réalisateur Anil Sharma et a déclaré que Sunny Deol était superbe dans le film. Elle a même fait l’éloge d’Utkarsh Sharma qui joue le fils de Sunny Deol dans le film. Elle a ajouté que le film fait ressortir le film patriotique et a également un beau message autour du bhaichaara hindou-musulman à la fin.

Découvrez la vidéo de Hema Malini ci-dessous :

Plus tôt, Esha Deol et Ahana Deol ont été piqués après avoir regardé Gadar 2. C’était une sorte de réunion alors que les fans ont pu voir Sunny Deol, Esha Deol, Ahana Deol et Bobby Deol ensemble probablement pour la première fois. Il y avait beaucoup d’agitation autour de la façon dont Esha Deol et d’autres ont manqué le mariage du fils de Sunny Deol, Karan Deol. Mais tout va bien et la famille ne fait que se réjouir du formidable succès de Gadar 2.

Pas plus tard qu’hier, Dharmendra a également partagé une photo remerciant tous les fans d’avoir versé tant d’amour sur Gadar 2.

Toujours .Toujours besoin de votre amour et de vos bons voeux. Amis, vous aimez pour vos applaudissements tonitruants ? pic.twitter.com/8JQ4hGCW8I Dharmendra Deol (@aapkadharam) 19 août 2023

Parler de Gadar 2, l’histoire parle de Tara Singh et Sakina. Leur fils Jeete se retrouve piégé au Pakistan et c’est Tara Singh qui se rend dans le pays voisin pour le ramener. Bien sûr, il y a de l’action et du drame à haute tension. Les fans adorent tout simplement revoir la féroce Tara Singh à l’écran. La valeur nostalgie a également frappé fort !