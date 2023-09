Gadar 2 : Anurag Kashyap fait l’éloge des créateurs de Sunny Deol, Ameesha Patel en vedette ; le qualifie de « cinéma grand public responsable »

Gadar 2 a été l’un des plus grands succès de Bollywood. Après Pathaan, Gadar 2 est devenu le film hindi qui rapporte plus de Rs 400 crores au box-office national. Maintenant, il est proche de la barre des Rs 500 crore. C’est énorme étant donné que le budget du film n’était que de Rs 120 crores. En fait, le réalisateur Anil Sharma a déclaré que Sunny Deol avait accepté une réduction de salaire pour le film. Désormais, les producteurs envisagent de lui reverser une solide somme provenant des bénéfices. Alors que de nombreux critiques ont déclaré que le sentiment anti-pakistanais du film était manifeste et mal exécuté, les masses l’ont apprécié. Le machisme de Sunny Deol, ses émotions et ses chansons ont touché une corde sensible auprès du grand public indien.

Anurag Kashyap décrypte le succès de Gadar 2

Anurag Kashyap a déclaré à Bollywood Hungama qu’il n’avait pas encore regardé l’acteur patriotique de Sunny Deol. Mais il peut comprendre pourquoi c’est un tel succès. Il a déclaré que le marketing de Gadar 2 avait bien exploité la nostalgie du succès de 2001. En fait, Gadar s’était affronté avec Lagaan et Dil Chahta Hai. Le film a rapporté plus d’argent que deux d’entre eux. Nous avons pu voir Sunny Deol et Ameesha Patel promouvoir le film sous le nom de Tara Singh et Sakina. Les chansons ont également conservé le charme du vieux film. Anurag Kashyap a déclaré qu’il n’avait regardé Ghoomer qu’à Melbourne. Il a dit qu’il n’avait pas encore regardé des films à succès comme Gadar 2, Dream Girl 2 et OMG 2.

Il aurait déclaré à Bollywood Hungama : « Je pense qu’un excellent marketing a été fait, et en plus, Gadar a beaucoup de nostalgie. Je pense que les gens l’oublient. Gadar est venu avec Lagaan et Dil Chahta Hai. » Il a déclaré que Gadar avait fait deux fois plus d’affaires que le nombre combiné des deux protagonistes d’Aamir Khan. Il a dit que le marketing du film était très bon. Il a déclaré : « Je veux dire que le marketing a recréé la nostalgie de Gadar. L’ensemble du marketing de Gadar 2 était Gadar 1. »

Anurag Kashyap fait l’éloge d’Anil Sharma et Amit Rai

Anurag Kashyap a déclaré qu’il était heureux de voir comment les créateurs de Gadar 2 et d’OMG 2 ont réalisé des succès sans blesser les sentiments d’aucune communauté. Il a déclaré qu’ils n’utilisaient pas les films comme véhicules pour créer des divisions entre des groupes de personnes. Il a déclaré que certains réalisateurs utilisent les films comme une opportunité pour accroître la polarisation. Il aurait déclaré à Bollywood Hungama : « C’était un cinéma grand public responsable. Cela n’a créé aucune sorte de chaos, ni aucune animosité ou haine inutile. »