Gadar 2: Ameesha Patel révèle le PLUS GRAND changement de Sunny Deol de Gadar à maintenant [Exclusive]

Gadar 2 a un grand buzz au niveau du sol selon les experts du commerce. La nostalgie et les émotions associées au projet sont précieuses pour des millions de cinéphiles. L’actrice a rencontré BollywoodLife pour une conversation EXCLUSIVE. Elle nous dit : « Ça fait du bien d’avoir un personnage aussi aimé comme Sakina dans mon répertoire. C’est un personnage tellement emblématique. J’ai l’impression que très peu d’acteurs obtiennent des rôles aussi mémorables. » Ameesha Patel nous a également dit qu’il y avait peu de films de suite où le casting original a été conservé, et l’histoire est comme la continuation d’un classique. « Tout est intact avec Gadar 2 », dit-elle.

Sunny Deol est de retour en tant que Tara Singh émotionnelle, volatile mais tendre. Comment la star macho a-t-elle changé au fil des ans? Elle nous dit : « Sunny Sir est plus un gentleman. Il est plus élégant, plus incroyable et il est beaucoup plus amusant de travailler avec lui. Je peux dire que nous sommes maintenant de meilleurs amis qu’avant. Je pense qu’il est vraiment devenu une personne plus incroyable. »

Ameesha Patel a une base de fans fidèles, comme en témoigne l’amour qui est inondé de l’actrice. Son dernier film était en 2018. Elle dit: « Je suppose que Dieu me sauvait pour Gadar 2. Je ne sais pas si ma carrière a un peu déraillé. Je pense que vous devriez demander cela aux créateurs (producteurs et réalisateurs). À à la fin de la journée, ils vous donnent du travail. Je suis ouvert à travailler avec tout le monde dans des films ou en OTT. J’ai travaillé avec les Khans, Salman Khan, Hrithik Roshan dans le passé, donc j’ai eu de grands moments. En fait , si vous voyez mes films, j’ai travaillé plusieurs fois avec des producteurs. Ils ont aimé mon professionnalisme. Que ce soit Ratan Jain ou Ramesh Taurani, j’ai fait beaucoup de films. Même avec des héros, j’ai fait plusieurs films avec Bobby Deol, Ajay Devgn et Arjun Rampal. »

L’actrice dit qu’il y avait un immense facteur de confort à travailler avec Zee Studios. « Mais le plus réconfortant, c’était de revisiter les personnages de Tara Singh et Sakina pour nous deux », s’extasie-t-elle. Ameesha Patel dit que les fans la verront davantage dans la bande-annonce qui devrait sortir bientôt.