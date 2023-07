Gadar 2 : Ameesha Patel porte de graves accusations contre le réalisateur Anil Sharma, dénonce l’exploitation sur les plateaux

Ameesha Patel tweete contre Anil Sharma: L’acteur Ameesha Patel dit que la plupart des gens sur les plateaux de Gadar 2 ont rencontré des problèmes de rémunération et de factures impayées. L’acteur, qui joue le rôle principal dans le film aux côtés de Sunny Deol, a accusé le réalisateur Anil Sharma de ne pas s’être occupé du casting et de l’équipe lors du dernier plan de tournage qui s’est déroulé en mai à Chandigarh. Elle a fait une série de tweets dimanche pour souligner qu’Anil Sharma Productions n’a pas fourni de voitures aux acteurs masculins pendant le tournage et n’a même pas payé la nourriture, et les factures d’hébergement pour beaucoup d’entre eux, mais Zee Studios est intervenu pour régler ces problèmes au dernier moment.