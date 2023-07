Gadar 2 : Ameesha Patel partage son expérience de travail avec Sunny Deol

Sunny Deol et Ameesha Patel se préparent pour la sortie de leur prochain film Gadar 2. Ils se glisseront à nouveau dans la peau de Tara Singh et Sakeena. Sunny Deol et Ameesha Patel ont tissé de la magie à l’écran, avec leur chimie dans le blockbuster de 2001 Gadar : Ek Prem Katha. Le duo s’est réuni à nouveau après presque 22 ans pour Gadar 2. Récemment, dans une interview, Ameesha Patel a parlé de son expérience de travail avec Sunny Deol dans le prochain artiste d’action, l’appelant la « meilleure co-star ».

Ameesha Patel qualifie Sunny Deol de meilleure co-star

Dans une interaction avec ANI, Ameesha Patel a révélé : « Sunny est la meilleure co-star avec qui j’ai jamais travaillé. » Laissant un indice subtil sur l’intrigue de Gadar 2, l’actrice a révélé que le film entretiendrait un « lien profond » entre Tara Singh, Sakeena et leur famille, ce qui amènerait le film à un « nouveau niveau ». « Ce lien est incroyable, et tout le monde va les adorer à cause de l’amour et de l’unité de la famille », a partagé Ameesha Patel.

Ameesha Patel sur Gadar 2

Ameesha Patel a en outre loué les fantastiques séquences d’action de Sunny Deol dans Gadar 2. Elle a également affirmé que la musique et les émotions du film ne manqueraient pas de toucher les bons accords parmi le public. Pour conclure, elle a souhaité que les cinéphiles déversent une abondance d’amour sur la chimie « réelle et magique » de Tara Singh et Sakeena, similaire à l’amour qu’ils ont reçu à Gadar.

Udd Jaa Kaale Kaava et Main Nikla Gaddi Leke de Gadar doivent être recréés dans Gadar 2

Gadar 2 a fait tous les bons bruits récemment. Le ver d’oreille très apprécié de Gadar, la chanson Udd Jaa Kaale Kaava a été recréée dans Gadar 2. La chanson a de nouveau été chantée par Alka Yagnik et Udit Narayan. Il capture Tara Singh et Sakeena, profitant d’un moment romantique ensemble, avec quelques clips intégrés de Gadar. Ce n’est pas tout. Anil Sharma, le réalisateur du film, a également confirmé que la piste Main Nikla Gaddi Leke sera également redémarrée dans Gadar 2 bientôt.

Gadar 2 affrontera Animal et OMG 2

Outre Ameesha Patel et Sunny Deol, Utkarsh Sharma a été engagé pour Gadar 2. Il jouera le rôle de Charanjeet, le fils de Tara Singh et Sakeena, plus connu sous le nom de Jeete. Manish Wadhwa jouera le rôle d’un antagoniste. Gadar 2 devrait sortir en salles le 11 août. Le film sera aux prises avec Animal de Ranbir Kapoor et OMG 2 d’Akshay Kumar.