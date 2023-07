Gadar 2: Ameesha Patel laisse tomber le spoiler majeur du film, les fans en colère la critiquent pour avoir « gâché le suspense »

Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel se prépare pour une sortie le 11 août. Bien que nous soyons conscients que le film se concentrera principalement sur Tara Singh de Sunny Deol et son fils Charanjeet, joué par Utkarsh Sharma, le sort de Sakeena d’Ameesha Patel est toujours Enveloppé de mystère. Ou est-ce? Récemment, Ameesha Patel a laissé tomber une image énigmatique de Gadar 2 sur Instagram, qui est supposée être liée au personnage de Sakeena. L’alambic a déclenché une tempête sur Internet, les utilisateurs affirmant qu’il s’agit d’un énorme spoiler.

Ameesha Patel laisse tomber un alambic énigmatique de Gadar 2

La photo dépeint une image floue de Tara Singh de Sunny Deol assise dans les locaux d’un crématorium. Ses mains sont jointes et il semble pleurer la perte de quelqu’un, devant un cadavre. Une mosquée est visible derrière lui. Plus tôt, des rumeurs circulaient selon lesquelles Sakeena pourrait mourir dans Gadar 2. Et si ce n’est rien, ce film a encore renforcé cette pensée.

Amesesha Patel clarifie la photo du film Gadar

Ameesha Patel, cependant, a précisé dans sa légende que la photo n’indique pas la mort de Sakeena. S’adressant aux fans, elle a écrit « Hey tous mes adorables fans !! Trop d’entre vous ont été préoccupés et inquiets à propos de ce plan de GADAR 2 en pensant que c’est SAKEENA qui est mort !!! Eh bien, ce n’est pas le cas !! Qui est-ce que je peux ‘ Je ne dis pas mais ce n’est PAS SAKEENA ! Alors s’il vous plaît ne vous inquiétez pas !! Je vous aime tous. »

Les fans réagissent à la photo du film Gadar 2

Même après la clarification, certains utilisateurs de médias sociaux ont refusé de croire que l’alambic n’était pas un spoiler. Ils ont posté un déluge de commentaires dans le message, pointant du doigt Ameesha Patel, pour avoir révélé l’intrigue. Tandis qu’un utilisateur remarquait, « Ese to puri movie salut, révèle kar dogi mam (vous révélerez tout le film comme ça) », un autre individu déçu a accepté, « Story bhi batado (racontez-nous aussi l’histoire). » « Pourquoi gâchez-vous le film avant sa sortie, les gens auraient anticipé quelque chose qui n’allait pas avec Sakeena, et maintenant vous avez réduit le public en donnant le spoiler ou peut-être que vous bluffez simplement », est venu une autre critique sévère.

Udd Ja Kaale Kaawa et Main Nikla Gaddi Leke seront représentés dans Gadar 2

Le public attend avec impatience la sortie de Gadar 2. Récemment, la chanson Udd Jaa Kaale Kaawa, du film emblématique de 2001 Gadar, est sortie dans une version recréée pour Gadar 2. Selon Anil Sharma, la chanson populaire Main Nikla Gaddi Leke doit également être redémarrée pour la suite à venir.