Gadar 2 : Ameesha Patel fera une apparition dans le second teaser du film ? Voici la vérité

Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel a fait tous les bons bruits. Dirigé par Anil Sharma, Gadar 2 ramènera le casting de Tara Singh de Sunny Deol, Sakeena d’Ameesha Patel et Charanjeet Singh d’Utkasrh Sharma. Le teaser officiel avec Sunny Deol dans un avatar prêt pour l’action a déjà été publié. Mais les fans sont légèrement déçus par le fait qu’Ameesha Patel n’arrive pas au teaser. Maintenant, envoyant une lueur d’espoir aux cinéphiles, les rapports suggèrent qu’Ameesha Patel fera une apparition dans le deuxième teaser de Gadar 2, qui devrait sortir bientôt.

Le teaser de Gadar 2 sera bientôt disponible

Selon une source exclusive de Bollywood Hungama, Ameesha Patel sera vue plus qu’un simple aperçu dans le prochain teaser de Gadar 2. Non seulement cela, il comportera également une scène visuellement « magnifique » entre Tara Singh et Sakeena en couple. « Le teaser qui sort est enfin un beau visuel du couple. Ce teaser devrait arriver très bientôt, ce que le public attend. Il réunira Tara Singh et Sakeena », a confirmé la source. La date de sortie du deuxième teaser de Gadar 2 n’a pas encore été annoncée.

La préquelle de Gadar 2, intitulée Gadar épelle l’émerveillement dans les salles. De la puissante performance de Sunny Deol à l’intrigue captivante et à l’histoire d’amour au milieu de la guerre, Gadar a touché le bon accord parmi les masses, devenant un blockbuster. Un autre point fort du film était ses chansons de bien-être. Parmi eux, le morceau réconfortant Udja Kale Kawan des maestros musicaux Alka Yagnik et Udit Narayan est toujours un favori pour de nombreux amateurs de chansons.

La chanson de Gadar Udja Kale Kawan sera reprise dans Gadar 2

Si l’on en croit les spéculations, la chanson Udja Kale Kawan sera reprise pour Gadar 2. « Udja Kale Kawan va être de retour dans Gadar 2. Le public devrait se préparer pour de beaux visuels de la superbe Sakeena très bientôt », a ajouté la source. Non seulement cela, mais le public aura également une autre surprise. Des affiches individuelles des personnages de Tara Singh et Sakeena devraient également être dévoilées très prochainement par les producteurs de Gadar 2.

Date de sortie de Gadar 2

Gadar 2 se concentrera sur l’équation père-fils entre Tara Singh de Sunny Deol et Charanjeet Singh d’Utkarsh Sharma. Le film devrait sortir sur les grands écrans le 11 août.