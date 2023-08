Gadar 2 : Ameesha Patel dit qu’elle REJETERA Gadar 3 si CETTE condition n’est pas remplie

Gadar 2 est toujours aussi fort malgré la baisse des chiffres. Déol ensoleillé et Ameesha Patel nouveau film avec Utkarsh Sharma et Simrat Kaur est l’un des films les plus rentables de tous les temps. En fait, de nombreux experts en commerce estiment qu’il a de grandes chances de battre le record de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone vedette Pathaan. Et en même temps, il y a eu un buzz autour de Gadar 3. Cependant, la principale dame, Ameesha, affirme qu’elle peut rejeter le film si sa CETTE condition n’est pas remplie.

Ameesha Patel affirme qu’elle peut rejeter Gadar 3 pour cette raison

Ameesha Patel a fait la une des journaux de l’actualité du divertissement pour une déclaration choquante. L’actrice dit qu’elle est prête à rejeter le prochain épisode s’ils n’ont pas plus de scènes de Tara Singh et Sakeena dans le film. La superbe beauté partage qu’elle indiquera clairement au cours de la narration elle-même que si Tara et Sakeena ne sont pas beaucoup là, elle rejettera Gadar 3. Ameesha dit à Bollywood Hungama qu’elle ne décevra plus ses fans.

Ameesha est bien consciente des plaintes du public et des fans de Tara Singh (Sunny Deol) et Sakeena (Ameesha Patel). Elle dit qu’elle sait ce qui leur manquait Gadar 2 et n’est pas prête à décevoir ses fans la prochaine fois. Ameesha comprend qu’ils viennent au cinéma pour regarder Tara et Sakeena et sont très attachés au jodi à l’écran. Elle donne ensuite un exemple de Titanesque en disant : « Vous ne pouvez pas avoir Titanesque sans Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Pour cette raison, le public du NRI n’a pas compris le film comme il l’a fait pour la première partie. »

Regardez la vidéo d’Hema Malini faisant l’éloge de Sunny Deol dans Gadar 2 ici :

Gadar 3 en préparation

Récemment, Ameesha Patel a fait allusion à la réalisation de Gadar 3. Elle a révélé que les gens parlent du fait que Sakeena ne salue pas sa belle-fille, Muskan, dans le film. Elle ajoute que Tara Singh aurait présenté Muskan à tout le monde mais il l’a revendiquée comme sa Beti (fille) et non comme bahu. Elle appelle cela la noblesse du personnage de Tara. Ameesha dit que c’est pourquoi Anil Sharma n’a pas fait rencontrer Sakeena Muskan. De plus, Ameesha explique que Jeete est allé au Pakistan pour chercher son père et ne pas tomber amoureux, c’est pourquoi Sakeena-Muskan n’a pas partagé de câlin. D’un autre côté, Ameesha affirme également qu’elle a été surprise de voir une piste romantique entre Jeete et Muskan dans le film et a affirmé qu’elle n’était pas censée figurer dans le film.