Gadar 2 : Ameesha Patel dit que Sunny Deol alias Tara Singh a accepté sa religion dans le film ; les internautes l’appellent « idiote »

Ameesha Patel reprendra son rôle de Sakeena dans la suite du film de 2001 Gadar : Ek Prem Katha. L’actrice est prête pour le deuxième chapitre de Gadar 2 : The Katha Continues aux côtés de Sunny Deol qui reviendra en tant que Tara Singh. Le film qui a gagné le statut de classique culte emblématique revient avec sa suite après 22 ans. Récemment lors d’une conférence de presse, Ameesha s’est adressée aux médias et a exprimé ses réflexions sur son film. Cependant, sur les réseaux sociaux, elle a été critiquée pour sa déclaration. Lisez la suite pour en savoir plus.

Lors d’une conférence de presse à Mumbai, Ameesha Patel a déclaré que Gadar est un film qui ne propage que l’amour et non la haine. Elle a poursuivi en disant que le film montre toutes les religions, castes et croyances. Dans l’histoire, une fille pakistanaise épouse un hindou et suit toujours sa religion islamique et Sunny Deol alias Tara Singh a accepté sa religion et l’a respectée. Selon elle, le film promeut l’unité et nous apprend à vivre ensemble en harmonie.

Sa déclaration n’a pas été bien accueillie par les internautes et a reçu des critiques majeures. Les internautes l’ont qualifiée d’idiote pour avoir présenté les faits erronés. Un utilisateur a déclaré : « Je ne me souviens pas qu’à GADAR 1 Tara Singh ait accepté l’Islam !!! Kisi ko yaad hoto plz, faites-le nous savoir. » Le deuxième a dit : « Tara Singh ne Islam nahi kabul kia. » Tandis qu’un autre a accepté les autres et a écrit : « Non !!!! Quoi … Il n’a pas accepté l’Islam, il l’a juste respectée LoL ne lave pas le cerveau des gens. »

Gadar est une histoire d’amour qui se déroule pendant la partition de l’Inde et du Pakistan. Sunny Deol qui joue le rôle de Tara Singh épouse la fille pakistanaise Sakeena jouée par Ameesha Patel et vit une vie heureuse. Malheureusement, leur bonheur est de courte durée jusqu’à ce que le père de Sakeena la force à quitter sa famille et à retourner au Pakistan. Le film explore ensuite leur lutte et comment Tara Singh combat toutes les chances.

On dit que Gadar 2 continue l’histoire après 22 ans avec le même casting tel que Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh Sharma qui a joué le petit enfant est maintenant grandi dans le deuxième chapitre. Gadar 2 : The Katha Continues est réalisé par Anil Sharma et produit par Zee Studios. Le film très attendu devrait sortir en salles le 11 août 2023.