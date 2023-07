Gadar 2 : Ameesha Patel avoue être une grande fan d’Aditya Roy Kapur ; trouve cette superstar des années 90 super sensée [Exclusive]

L’actrice de Gadar 2, Ameesha Patel, sera bientôt de retour en tant que Sakina sur grand écran. Après une période de quatre à cinq ans, elle va être vue à l’écran. Ameesha Patel a dit que Dieu attendait peut-être le film parfait pour elle. L’actrice nous a dit qu’elle était heureuse de voir les changements dans l’industrie. Elle a déclaré à BollywoodLife : « J’ai l’impression que les gens sont beaucoup moins hypocrites maintenant. À notre époque, personne ne reconnaîtrait même une relation, oublie de se livrer à un PDA. Cela serait considéré comme une atteinte à leur image. Maintenant, la société est devenue beaucoup plus plus accepter les choses, ce qui est génial. J’aime aussi le fait qu’il y ait un grand espace pour tout le monde, qu’il s’agisse d’un héros typique, d’un anti-héros ou d’un bon casting d’ensemble.

Ameesha Patel nous a dit qu’elle était une grande fan d’Aditya Roy Kapur. « J’ai regardé son émission, The Night Manager. J’ai pensé qu’il était incroyable. J’ai vu ses autres œuvres aussi. J’aime aussi Kartik Aaryan. Je pense qu’il apporte une grande énergie avec lui. Même Sidharth Malhotra est gentil. Je voudrais J’adore travailler avec ces jeunes gars si quelqu’un a un bon scénario et un bon rôle. J’ai l’impression qu’une fois que vous convenez à un scénario, la moitié du travail est fait. Je suis ouvert à travailler avec la nouvelle génération de stars.

Dernièrement, on parle beaucoup de la façon dont certaines superstars de Bollywood qui ont dépassé les 50 ans préfèrent travailler avec des actrices de 25 à 35 ans. Certaines ont également été fortement critiquées pour leur apparence si dépareillée. « Je pense qu’Ajay Devgn est sensé à cet égard. Il travaille beaucoup avec des actrices proches de son âge. Nous pouvons voir ses couples dans Drishyam. Il est acceptable pour un acteur de travailler avec une héroïne beaucoup plus jeune si le scénario et l’histoire Si un couple est un décalage, le public donne son verdict », dit-elle.

Ameesha Patel révèle que les gens lui ont également dit que Sunny Deol était trop vieille pour qu’elle fasse l’amour à l’écran et qu’elle jouait une mère. L’actrice étudiait à Boston à cette époque, tout en travaillant dans des films. « Je n’ai pas hésité parce que je savais que c’était l’histoire et le personnage écrits pour l’intrigue », déclare-t-elle.